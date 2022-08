Nadal è incappato nella più classica giornata no. Pur avendo perso solamente una volta il servizio, Rafa è stato poco consistente con il dritto e ha trovato dall’altra parte della rete un Coric extralusso capace, dopo un calvario lungo un anno a causa di un fastidioso problema alla spalla, di giocare una delle migliori partite della carriera e di incidere non solo con l’efficacissimo servizio, ma anche tenendo in maniera mirabile la diagonale sinistra e limitando gli errori con il dritto con una partita estremamente fatta di coraggio e lucidità Il campione iberico, al rientro dopo il problema agli addominali che lo ha costretto ai box per oltre un mese, non è la prima volta che crolla per mano del 25enne di Zagabria – ex numero 12 del mondo – che aveva già sconfitto Rafa nel 2014 a Basilea (quarti) e proprio al 2° turno di Cincinnati, nel 2016, con un perentorio 6-3, 6-1.