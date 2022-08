Saranno Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas e Cameron Norrie-Borna Coric da disputare domenica sul Il Masters1000 di Cincinnati ha disegnato le sue semifinali. le sfide che decideranno la finale da disputare domenica sul cemento statuinitense

Il numero 1 del mondo torna a giocare una semifinale 1000 dopo quasi dieci mesi: l’ultima volta era sempre sul cemento, questa volta di Parigi-Bercy. Eppure Taylor Fritz ha avuto le sue chance per giocarsela, soprattutto nella prima frazione quando ha avuto tre set point a disposizione, ma la solidità di Medvedev è venuta a galla nel tie-break, indirizzando così la sfida.

Ad

Tsitsipas se la cava invece contro un brutto cliente, soprattutto sul cemento, come John Isner. Al solito il servizio dello statunitense è stato un vero e proprio fattore (18 aces), ma dall’altra parte il greco ha saputo sfruttare gli spiragli a sua disposizione, soprattutto quando arrivavano con la seconda di servizio del gigante avversario. Isner conferma così come il gioco dell’ellenico gli sia indigesto, non vincendo un match con lui da Wimbledon 2018.

ATP, Cincinnati Sinner, così no! Sciupa 2 match point e cade con Auger-Aliassime IERI ALLE 05:33

La sorpresa, e che sorpresa, la firma invece Borna Coric, che non raggiungeva la semifinale di un 1000 dall’ormai lontano 2018, quanto non era vessato da continue problematiche fisiche. Con una partita gagliarda il croato fa fuori con un doppio 6-4 Felix Auger-Aliassime, ieri giustiziere di Jannik Sinner, e torna prepotentemente ad una posizione più consona alle sue possibilità: la classifica virtuale lo vede al momento al sessantaseiesimo posto.

Norrie invece vince una vera e propria prova di resilienza contro Carlos Alcaraz: un match duro, tiratissimo e pieno di ribaltamenti di fronte, sempre avvolto nell’incertezza. Entrambi sono stati avanti di un break in un set da loro perso, l’iberico si può rammaricare per il 3-1 e servizio sprecato nella terza frazione, ma quel che conta è che i due ci hanno regalato una sfida da ricordare.

MASTERS1000 CINCINNATI 2022, RISULTATI 19 AGOSTO

D. Medvedev b. T. Fritz 7-6 6-3

S. Tsitsipas b. J. Isner 7-6 5-7 6-3

B. Coric b. F. Auger-Aliassime 6-4 6-4

C. Norrie b. C. Alcaraz 7-6 6-7 6-4

Alcaraz: "La rivalità tra me e Sinner è il futuro del tennis"

ATP, Cincinnati Sinner vs Auger-Aliassime, in palio i quarti: quando e dove vederla in tv IERI ALLE 07:33