Tennis

Tennis, Medvedev: "Vorrei Djokovic allo US Open, ma non faccio io le regole"

TENNIS - Daniil Medvedev ha risposto a chi gli chiedeva di Djokovic a New York: "Spero che cambino le regole, fosse per me lo farei giocare, ma non sono io a decidere, è il governo"

00:00:40, 16 minuti fa