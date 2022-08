Tennis

Tennis, Nadal su Serena Williams: "È una leggenda, sono fortunato ad aver condiviso il mio tempo con lei"

Rafael Nadal, a Cincinnati, parla del prossimo ritiro di Serena Williams: "Non possiamo ringraziarla per ciò che ha fatto per il nostro sport, merita di decidere ciò che è meglio per lei a questo punto della sua vita".

00:01:08, 44 minuti fa