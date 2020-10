Continua a macinare vittorie importanti nel suo cammino Jannik Sinner, capace di sconfiggere quest’oggi Gilles Simon staccando il pass per la semifinale dell’ATP 250 di Colonia 2 2020 . L’azzurro, n.46 del ranking mondiale (virtualmente n.43 con il successo odierno), ha così raggiunto la sua seconda semifinale nel circuito maggiore imponendosi con il punteggio di 6-3 0-6 6-4 sull’ostico francese Simon dopo 2 ore e 34 minuti di gioco estremamente intenso e dispendioso dal punto di vista fisico e mentale. Il 19enne altoatesino attende adesso il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Adrian Mannarino nella semifinale di domani per andare a caccia della prima finale ATP in carriera.

Lui è un giocatore molto solido, non sbaglia niente – ha dichiarato Sinner al termine del match – Io ho cercato di forzare un po’ troppo le soluzioni. Ero sotto 6-0 2-0 nel terzo, ho dovuto cambiare qualcosa, sono felice perché ho trovato una soluzione. Ho cercato di mettere la palla in campo, non sapevo bene cosa fare, cercavo di giocare di più di dritto. Ha giocato meglio di me nel secondo set, meritava di vincerlo. Quando perdi così tanti game esterni la tua frustrazione“.