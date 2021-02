Già nel primo game Cecchinato è in difficoltà, dovendo salvare una palla break, ma il vero problema giunge dal secondo turno di battuta del siciliano in poi: le trame di gioco di Schwartzman, unite a parecchie imprecisioni da parte dell’ultimo italiano in semifinale al Roland Garros, portano direttamente al 5-1 per il numero 9 del mondo. Cecchinato riesce a riprendersi nel settimo gioco, in quello successivo ha anche due chance di recuperare uno dei due servizi. Sono però due brutti errori in risposta a lasciare a Schwartzman, seppur un pochino meno performante con la prima (e con un doppio fallo a carico), campo tutto sommato libero per il 6-2.

Non inizia meglio il secondo set, con l’azzurro che sale sul 40-15, ma non riesce a chiudere e, sulla palla break, viene a rete, ma sul pallonetto difensivo di Schwartzman manca completamente la palla nel tentativo di piazzare lo smash, perdendo così la battuta. Cecchinato pare in caduta libera, cedendo di nuovo il servizio e stavolta a zero. Sul 6-2 3-0, però, arriva lo 0-40 in favore del siciliano, che non può far molto in nessuno dei tre casi, ma si guadagna una quarta chance che, complice l’argentino, stavolta riesce a sfruttare. Schwartzman riprende subito il controllo della situazione e si riprende il doppio break di vantaggio, finendo poi per vincere dopo un ottavo game molto lottato.