Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale del torneo ATP di Cordoba. Il piemontese, numero 23 del mondo, ha sconfitto in rimonta in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo due ore e trentasette minuti di gioco. Un buon esordio sulla terra rossa per il nativo di Torino, che ha servito 7 ace, tenendo il 74% di prime (ottenendo l’83% di punti con questo colpo).

La cronaca del match

Sonego inizia male la partita, perdendo subito il servizio in apertura. E’ un break decisivo nel primo set, perchè Carballes Baena conserva comodamente il vantaggio. Lo spagnolo vince addirittura i primi tre game al servizio a zero, con Sonego che riesce a fare il primo punto in risposta solo nell’ottavo gioco. La prima frazione si chiude per 6-4 in favore dello spagnolo.

Nel secondo set si viaggia sul filo dell’equilibrio. Sonego riesce a tenere comodamente i propri turni di servizio e nell’ottavo gioco si procura una palla break. Carballes Baena si salva e annulla un’altra palla break nel dodicesimo game, portando di conseguenza il set al tie-break. Qui Sonego domina e chiude agevolmente per 7-1.

Sonego parte forte nel terzo parziale. Il piemontese strappa il servizio a Carballes Baena nel terzo gioco. L’inerzia della partita è completamente cambiata ed il numero 23 del mondo ottiene un altro break nel quinto game. L’azzurro chiude il terzo set per 6-2 e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

