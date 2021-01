Tennis

ATP Cup, Novak Djokovic: "Olimpiadi? Voglio esserci, sono nel programma"

ATP CUP - Nella conferenza stampa di presentazione dell'ATP Cup Nole Djokovic ha applaudito l'Australia per il lavoro fatto per organizzare tornei col pubblico nonostante il Covid-19 e apre alle Olimpiadi: "Ho in programma di prendere parte ai Giochi Olimpici, spero davvero che a Tokyo si facciano".

