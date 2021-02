L’ATP Cup 2021 di tennis si tinge di azzurro : l’Italia batte per 2-0 la Francia al termine del secondo singolare della seconda giornata del Girone C ed è già in semifinale. Dopo il successo di Fabio Fognini su Benoit Paire (6-1 7-6), Matteo Berrettini supera Gael Monfils imponendosi per 6-4 6-2 in un’ora e mezza e rende ininfluente il doppio conclusivo, che si giocherà ugualmente.

Nel primo set Berrettini parte male, cedendo il servizio nel quarto game, con Monfils che scappa sul 4-1 non pesante. L’azzurro reagisce e trova il controbreak nel settimo gioco, operando l’aggancio nell’ottavo, dopo aver cancellato tre palle del 3-5. Monfils va in difficoltà anche nel nono gioco ed ai vantaggi Berrettini sale 5-4 e va a servire per il set, tenendo la battuta a zero per il 6-4 in 42 minuti di gioco. Nella seconda partita Monfils interrompe la striscia di Berrettini tenendo il servizio in apertura, ma il tennista italiano trova il break al termine di un durissimo terzo gioco e poi ai vantaggi del quinto game si porta sul 4-1 pesante. Il francese chiede il medical time out per un trattamento alla spalla destra ed al ritorno in campo recupera subito uno dei due break di ritardo, ma Berrettini strappa ancora la battuta al francese e va a servire per portare l’Italia in semifinale. L’azzurro annulla quattro palle per il 3-5 e vince al primo match point per 6-2 in 48 minuti di gioco. Berrettini conquista 71 punti contro i 55 di Monfils. Tantissimi gratuiti del francese, ben 34, mentre per Berrettini sono 24, a fronte di 18 vincenti (contro i 13 del transalpino). L’azzurro converte cinque delle otto palle break avute, mentre ne cancella sette delle nove concesse.