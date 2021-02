Nello scontro diretto del Girone A la Germania parte bene contro la Serbia, grazie alla vittoria in rimonta di Jan-Lennard Struff contro Dusan Lajovic per 3-6 6-3 6-4, poi nel big match di giornata Novak Djokovic supera, sempre in rimonta, Alexander Zverev per 6-7 (3) 6-2 7-5. Il doppio, decisivo per il passaggio in semifinale, è lottato come i due singolari, e si arriva al match tie break: Jan-Lennard Struff ed Alexander Zverev superano Nikola Cacic e Novak Djokovic per 7-6 (4) 5-7 [10-7] ed eliminano la Serbia, detentrice del trofeo.