A mezzanotte, in contemporanea con Italia-Austria, è scattata, nell’ATP Cup 2021 di tennis, anche Serbia-Canada, sfida valida per il Girone A: come gli azzurri, anche i serbi si sono imposti in rimonta per 2-1. Milos Raonic aveva portato il Canada in vantaggio, mentre Novak Djokovic ha prima impattato e poi centrato il punto della vittoria in doppio con Filip Krajinovic.