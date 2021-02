L'ATP Cup 2021 di tennis riserva la prima gioia all’Italia: contro l’Austria è 1-1 dopo il secondo singolare della prima giornata del Girone C ed ora sarà decisivo il doppio. Matteo Berrettini, infatti, annichilisce per larghi tratti del match il numero 3 del mondo, Dominic Thiem, imponendosi per 6-2 6-4 in un’ora e ventidue minuti. Nel primo set i primi dodici punti vengono vinti tutti dal giocatore al servizio e Thiem si porta sul 2-1. Da quel momento però Berrettini inizia a macinare gioco e l’austriaco non riesce a reggere i ritmi dell’azzurro: break a quindici nel quinto game ed ai vantaggi nel settimo. Berrettini così va a servire per il set ed alla seconda occasione chiude con il punteggio di 6-2 in 31 minuti di gioco.