Si è svolto il sorteggio della ATP Cup 2022, in programma sul cemento di Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. Alla competizione per Nazionali di tennis, giunta alla sua terza edizione e con un montepremi aumentato a 14 milioni di dollari, partecipano 16 squadre, che sono state suddivise in quattro gruppi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia è stata inserita nella Pool B ed è chiamata a uno scontro da brividi contro la Russia. Si tratta della rivincita della Finale disputata undici mesi fa e persa dagli azzurri. Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente numero 2 e numero 5 al mondo, hanno appena vinto la Coppa Davis e vorranno continuare il loro dominio, ma la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare la differenza.

Ad

Ci sarà sicuramente Jannik Sinner (numero 10 del ranking ATP), la speranza è che recuperi definitivamente anche Matteo Berrettini (numero 7). Il raggruppamento è completato dai sempre insidiosi padroni di casa dell’Australia guidati da Alex de Minaur e dall’Austria, che aspetta il lungodegente Dominic Thiem. Il format è quello visto recentemente in Coppa Davis: i numeri 2 si affrontano tra loro, a seguire l’incrocio tra i numeri 1 e poi il doppio. Tutte le partite saranno al meglio dei tre set (vince l’incontro chi conquista due frazioni).

ATP Cup Italia travolta dalla Russia: Berrettini e Fognini cadono in finale 07/02/2021 A 04:38

Nel gruppo A figurano la Serbia di Novak Djokovic (al momento formalmente iscritto) e la Spagna (priva di Rafael Nadal), che se la dovranno vedere con la Norvegia di Casper Ruud e il Cile. Il gruppo C è quello di fuoco: la Germania di Alexander Zverev (semifinalista in Coppa Davis senza la sua stella) incrocerà il Canada (Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime), la Gran Bretagna (Cameron Norrie e Daniel Evans) e gli USA (Taylor Fritz e John Isner).

Nella Pool D, invece, vedremo all’opera la Grecia di Stefanos Tsitsipas, la Polonia di Hubert Hurkacz, l’Argentina di Diego Schwartzman e la Georgia di Nikoloz Basilashvili. Di seguito i gironi della ATP Cup 2022. Il calendario completo della manifestazione verràà comunicato nel dettaglio nei prossimi giorni.

GIRONI ATP CUP 2022

GRUPPO A: Serbia, Norvegia, Cile, Spagna

GRUPPO B: Russia, Italia, Austria, Australia

GRUPPO C: Germania, Canada, Gran Bretagna, USA

GRUPPO D: Grecia, Polonia, Argentina, Georgia

GIOCATORI ATP CUP 2022: LE ROSE DELLE SQUADRE

Di seguito le rose comunicate al momento, ma sono possibili defezioni nelle prossime settimane:

Serbia Novak Djokovic Dusan Lajovic Filip Krajinovic Nikola Cacic Matej Sabanov Gran Bretagna Cameron Norrie Daniel Evans Liam Broady Joe Salisbury Jamie Murray Russia Daniil Medvedev Andrey Rublev Aslan Karatsev Roman Safiullin Evgeny Donskoy Argentina Diego Schwartzman Federico Delbonis Federico Coria Maximo Gonzalez Andres Molteni Germania Alexander Zverev Jan-Lennard Struff Yannick Hanfmann Kevin Krawietz Tim Puetz Austria Dominic Thiem Dennis Novak Lucas Miedler Oliver Marach Philipp Oswald Grecia Stefanos Tsitsipas Michail Pervolarakis Petros Tsitsipas Markos Kalovelonis Aristotelis Thanos Cile Cristian Garin Alejandro Tabilo Tomas Barrios Vera Italia Matteo Berrettini Jannik Sinner Lorenzo Sonego Simone Bolelli Fabio Fognini Spagna Roberto Bautista Agut Pablo Carreno Busta Albert Ramos-Vinolas Alejandro Davidovich Fokina Pedro Martinez Norvegia Casper Ruud Viktor Durasovic Lukas Hellum-Lilleengen Leyton Rivera Andreja Petrovic Georgia Nikoloz Basilashvili Aleksandre Metreveli Aleksandre Bakshi Zura Tkemaladze Saba Purtseladze Polonia Hubert Hurkacz Kamil Majchrzak Kacper Zuk Jan Zielinski Szymon Walkow USA Taylor Fritz John Isner Brandon Nakashima Rajeev Ram Austin Krajicek Canada Felix Auger-Aliassime Denis Shapovalov Brayden Schnur Peter Polansky Steven Diez Australia Alex de Minaur James Duckworth Max Purcell John Peers Luke Saville

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

ATP Cup Berrettini e Fognini affondano la Spagna! Italia in finale 06/02/2021 A 07:33