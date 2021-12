.Matteo Berrettini ha vissuto con non poca frustrazione la chiusura del 2021. Un anno speciale che gli ha regalato la prima finale in carriera di uno Slam (Wimbledon), proiettandolo al n.7 del ranking e riuscendo a centrare la qualificazione alla seconda settimana di tutti i tornei del Grande Slam, senza dimenticarsi della vittoria nel celebre torneo del Queen’s. Sfortunatamente i contrattempi di natura fisica non sono mancati e questo ne ha condizionato inevitabilmente l’incedere. L’ultimo in ordine di tempo è stato Ricominciare e dimostrare di essere miglioreha vissuto con non poca frustrazione la chiusura del 2021. Un anno speciale che gli ha regalato, proiettandolo al n.7 del ranking e riuscendo a centrare la qualificazione alla seconda settimana di tutti i tornei del Grande Slam, senza dimenticarsi della vittoria nel celebre torneo del Queen’s. Sfortunatamente i contrattempi di natura fisica non sono mancati e questo ne ha condizionato inevitabilmente l’incedere. L’ultimo in ordine di tempo è stato il risentimento agli addominali nelle ATP Finals , che l’ha costretto ad abbandonare la competizione e a rinunciare anche alla Coppa Davis. Un brutto colpo per Berrettini che però ora ha voluto mettersi tutto alle spalle per ripartire in vista di una nuova stagione:

Sto bene, sono riuscito a recuperare. Ho ricominciato con gli allenamenti pochi giorni fa".

L'annuncio arriva in un video-messaggio da Miami mostrato ieri durante la festa del Circolo Canottieri Aniene. Segnali positivi e tanta voglia di giocare. Dal 1° gennaio il n.7 del mondo sarà al via con la selezione del Bel Paese nell’ATP Cup, rassegna riservata alle squadre nazionali nella quale ci sarà anche Jannik Sinner nel roster azzurro.

Mi sto preparando per l’ATP Cup, in cui giocherò finalmente con la Nazionale, poi scenderò in campo agli Australian Open. Partirò per l’Australia a Natale. La cosa più importante è che ora sto bene, ho provato a mettermi alle spalle le ultime esperienze che non sono state facili a livello emotivo. Dopo ogni infortunio, e ne ho avuti tanti, sono sempre diventato più forte. Ho saltato i due eventi più importanti dell’anno in Italia. Ora voglio riprendermi tutto".

