La sfida di ATP Cup 2022 tra Italia ed Australia si deciderà al doppio. Dopo la netta vittoria di Jannik Sinner, purtroppo per i colori azzurri è arrivata la sconfitta di Matteo Berrettini contro Alex De Minaur. Il numero uno australiano si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Da capire ora quali saranno le scelte dei due capitani, ma certamente in doppio servirà una grande prestazione della coppia azzurra per portare a casa il primo successo nella competizione.

Si tratta della prima vittoria dopo due anni con un Top-10 per De Minaur, che non vinceva una sfida con uno tra i primi dieci del mondo proprio dal successo in ATP Cup contro Alexander Zverev. Ottima prestazione dell’australiano, che ha ottenuto il 77% dei punti con la prima e soprattutto il 73% con la seconda di servizio. Berrettini è apparso ancora molto lontano dalla miglior condizione, servendo solo 6 ace, ma facendo molta fatica nei turni in risposta, dove ha messo davvero poca pressione all’australiano.

Un primo set impeccabile per De Minaur. L’australiano comincia benissimo al servizio ed in risposta è molto efficace anche sulla prima dell’azzurro. Berrettini commette un doppio fallo nel quarto game e concede due palle break a De Minaur, che sfrutta subito l’occasione e si porta sul 3-1. Il numero 34 del mondo lascia appena tre punti al romano nei restanti suoi turni di battuta e velocemente chiude la prima frazione sul 6-3.

Berrettini comincia bene il secondo set e tiene anche comodamente i primi turni di servizio. Nel settimo game De Minaur trova prima un bellissimo passante e poi anche un risposta sulla riga, che lo portano ad avere palla break. Il numero uno australiano toglie la battuta all’azzurro e allunga sul 5-3. Sembra finita ed invece Berrettini ha una grande reazione nel decimo game, strappando addirittura a zero il servizio all’avversario. Si va al tie-break: De Minaur scappa subito sul 3-0 e poi chiude sul 7-4, regalando all’Australia il punto del pareggio.

