L'Italia resta in corsa per la qualificazione alle semifinali della ATP Cup 2022, competizioni tennistica per Nazionali che si sta disputando sul cemento di Sydney (Australia). Gli azzurri, che sperare che la Russia battesse l'Australia e il risultato necessario per continuare a sperare si è materializzato: prima il sempre più sorprendente Roman Safiullin ha battuto James Duckworth per 7-6(6), 6-4 e successivamente Daniil Medvedev ha travolto Alex De Minaur per 6-4, 6-2. A questo punto resta da giocare il doppio, per Jannik Sinner e Matteo Berrettini sarebbe ottimale un'affermazione dei padroni di casa,

Italia si qualifica alle semifinali se... batte la Russia

L’Italia dovrà necessariamente battere la Russia tra due giorni per qualificarsi alle semifinali, ma l’eventuale affermazione del doppio oceanico tra pochi minuti permetterebbe agli azzurri di passare il turno anche col 2-1 e di non dover disputare la contesa perfetta contro i detentori del titolo. Il numero 2 del ranking ATP, nonché vincitore degli US Open e trascinatore della Russia nella trionfale Coppa Davis del mese scorso, è partito a razzo contro il numero 34 del mondo e si è issato rapidamente sul 3-0 nel primo set rubando per due volte il servizio al rivale.

De Minaur ha avuto una reazione e ha strappato la battuta al favorito della vigilia, portandosi sul 2-3 ma non riuscendo più a ricucire lo strappo. Nel secondo set Daniil Medvedev ha impartito una lezione di tennis e si è involato in un attimo sul 5-0 effettuando tre break (il primo addirittura a “zero”), salvo poi concedere il game della bandiera e subire un break prima di chiudere i conti in 80 minuti di gioco. Medvedev chiude con 8 aces all’attivo (contro 2), il 75% di prime di servizio (contro il 54%) e il 73% di punti con la prima (contro il 53%), salvando 2 palle break su 4 (7 su 12 il computo di De Minaur).

Berrettini: “Con Sinner c'è da migliorare, insieme saremo più forti”

