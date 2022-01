Il trionfo di Felix Auger-Aliassime e del Canada. Sono i nordamericani ad aggiudicarsi l’edizione 2022 dell’ATP Cup a Sydney (Australia). Il n.11 del mondo, dopo la vittoria del connazionale Denis Shapovalov contro Pablo Carreno Busta, ha completato l’opera. Auger-Aliassime, infatti, ha sconfitto per 7-6 (3) 6-3 Roberto Bautista Agut (n.19 del ranking) e quindi ha reso inutile la disputa del doppio.

Un successo frutto della voglia di emergere dei canadesi che nel corso dell’intero torneo hanno messo in mostra qualità notevoli, come si è potuto notare quest’oggi in un confronto di alto rilievo. In questo contesto, il classe 2000 ha risposto presente mettendo sul campo le sue capacità tecniche e fisiche. Da domani, non a caso, sarà top-10.

Ad

ATP Cup Shapovalov regala il primo punto alla Spagna: sconfitto Carreno Busta 3 ORE FA

Nel primo set l’avvio è stato all’insegna dell’equilibrio. Scambio di break e di contro-break tra i due. Una partita super tirata con tante chance break da una parte e dall’altra e con entrambi i tennisti determinati a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Si va al tie-break e la resa di Auger-Aliassime è estremamente alta e con colpi di pregevole fattura conquista la frazione sul 7-3.

Félix Auger-Aliassime (Canada) Credit Foto Getty Images

Nel secondo set il canadese è costretto a salvare due palle break nel terzo gioco, aiutandosi con il servizio. Una lucidità che gli consente di mettere a segno il colpo decisivo nell’ottavo gioco, con un break dal sapore di sentenza. Il nordamericano non trema e il 6-3 ha un gusto trionfale.

Perentoria la prestazione in battuta di Auger-Aliassime al servizio (15 ace), con il 75% dei punti vinti con questo fondamentale. Devastante anche in risposta il canadese: il 55% dei punti vinti contro la seconda di Bautista Agut.

Berrettini vince il braccio di ferro con Auger-Aliassime: highlights

ATP Cup Il Canada raggiunge la Spagna in finale: ko Russia nel doppio IERI A 10:19