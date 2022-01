Jannik Sinner batte con completa facilità Max Purcell per 6-1 6-3 e porta l’Italia in vantaggio sull’Australia dopo il primo singolare del confronto interno al girone B di ATP Cup 2022. L’altoatesino ci mette un’ora e tre minuti a disporre, senza nessun tipo di problema, dell’avversario che già in due precedenti occasioni aveva battuto, e che, in questo caso, si è presentato al posto di James Duckworth. Subito dopo scenderà in campo Matteo Berrettini contro Alex de Minaur.

Il primo a farsi aggressivo sul servizio avversario è Sinner, che però sull’1-0 30-40, e a Purcell praticamente battuto a rete, manda la palla sul nastro. Sulla seconda chance di break, invece, c’è l’ace dell’australiano, il quale in generale si salva con la battuta. Sul 2-1 altro ace del padrone di casa per sistemare la situazione sul 30-40, ma ai vantaggi è l’azzurro, tramite rovescio largo dell’avversario, a procedere all’allungo. Da questo momento in avanti si acuisce in maniera notevole la differenza tra i due giocatori, con Sinner che prende sempre più campo e Purcell che più di una volta prova il serve&volley per sparigliare le carte, ma deve subire la pressione da fondo dell’altoatesino che si prende il secondo break. Il set, per l’azzurro, arriva nel giro di poco tempo per una durata totale di 29 minuti.

Lo show del numero 2 d’Italia continua con il dritto incrociato in corsa che gli vale lo 0-40; Purcell mette il rovescio successivo al servizio in rete, 1-0 Sinner. La serie di game consecutivi continua senza sosta, e raggiunge quota otto con il quarto servizio strappato di fila dall’azzurro. L’australiano, dopo nove giochi persi in fila, riesce a sbloccare la situazione, ma a quel punto l’italiano è già sul 6-1 4-1 con due break di vantaggio. A quel punto Purcell non ha molto da perdere, approfitta di un momento da poche prime in campo di Sinner, che commette tre errori in un game dopo che ce n’era stato uno nel resto del match, e accorcia sul 4-2. Dal 4-3 in poi l’azzurro torna a essere esclusivo padrone del campo: arriva a due match point sul 5-3, e alla seconda chance, con un profondo dritto non controllato da Purcell, porta a casa la vittoria in un’ora e 3 minuti.

Tutto fin troppo facile per il numero 2 azzurro, che si fa valere soprattutto rispondendo alla seconda di Purcell, che con essa fa appena 4/23. Di contro, dati importanti per Sinner sulla prima: 30/41 in campo, e di questi punti ne vince 25. Conteggio finale dei punti: 59-33. Il tennis a volte non è matematico, ma non è questo il caso.

