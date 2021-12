L'Australian Open resta in forse per Novak Diokovic, ma il numero al mondo non giocherà con tutta probabilità l'Atp Cup, il torneo per nazioni in programma dall'1 al 9 gennaio prossimi a Sydney. "Novak non andrà all'Atp Cup al 99%. Si sta allenando qui a Belgrado, ma ha deciso di ignorare questo torneo", ha detto una `fonte vicina´ al giocatore all'edizione online di Blic.

Novak non andrà all'Atp Cup al 99% (quotidiano Blic)

Finora il serbo si è rifiutato di dire se è stato vaccinato o meno contro il Covid-19, condizione essenziale per partecipare all'Australian Open (17-30 gennaio), torneo del Grande Slam che ha vinto nove volte, comprese le ultime tre edizioni, e dove potrebbe provare a conquistare il 21° titolo major. Secondo Blic, Djokovic dovrebbe probabilmente annunciare entro la fine dell'anno la sua decisione in merito.

Papà Djokovic: "Perché Nole a queste condizioni non farà l'Aus Open"

