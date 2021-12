Un periodo complicato per tutti a causa del Covid-19 e a quanto pare nel corso dell’ultimo Mubadala World Tennis Championships di Abu Dhabi la diffusione del Coronavirus ha avuto degli effetti importanti sui giocatori coinvolti. Detto delle positività nei giorni precedenti di Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons Jabeur, Emma Raducanu e di Denis Shapovalov, l’ultimo della lista ad aver contratto il virus è stato il russo Andrey Rublev, vincitore della manifestazione e risultato positivo all’ultimo test effettuato prima della sua partenza per l’Australia. E’ stato Rublev stesso a rivelare ciò attraverso un post sui social:

In questo momento mi trovo a Barcellona e sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. I miei sintomi sono molto lievi. Mi trovo in isolamento e sto seguendo tutti i protocolli previsti sotto il controllo dei medici. Come sapete sono vaccinato e mi stavo preparando per la ATP Cup e l’Australian Open. Ora però devo pensare, principalmente al recupero da questa infezione e andrò a Melbourne solamente quando sarò sicuro per tutte le persone coinvolte. Sono molto arrabbiato e preoccupato per questa situazione. Prendetevi cura di voi e spero di poter tornare in campo il più presto possibile”.

Ad

ATP Cup Guida all'Atp Cup 2022: calendario, formula e convocati 17 ORE FA

Addio Atp Cup, Australian Open a rischio

Ci saranno quindi delle conseguenze sull’ATP Cup e molto probabilmente sugli Australian Open. La Russia, recentemente vincitrice della Coppa Davis e campione in carica della competizione a squadre in Australia, non potrà contare sul suo n.2. Compagine che, giova ricordarlo, La Russia, recentemente vincitrice della Coppa Davis e campione in carica della competizione a squadre in Australia, non potrà contare sul suo n.2. Compagine che, giova ricordarlo, è inserita nello stesso gruppo dell’Italia con Austria (priva di Dominic Thiem) e Australia

Tuttavia, i russi possono avere a disposizione un roster assai ricco e quindi la sostituzione di Rublev potrà essere risolta con l’impiego di uno tra Aslan Karatsev e Karen Khachanov, con il primo indiziato numero uno. Da capire la gestione del doppio, visto che il n.5 del mondo aveva dato nel corso della Davis un importante contributo. Il primo match dell’ATP Cup per Medvedev e compagni sarà il 2 gennaio alle 10.00 del mattino locali (le 00.00 in Italia) alla Ken Rosewall Arena di Sydney contro l’Austria. Vedremo quindi come l’assenza del nativo di Mosca verrà assorbita.

Rublev, demi-volée stoppata contro Medvedev

ATP Cup Dalla Serbia: niente ATP Cup per Djokovic. E l'Australian Open? IERI A 16:30