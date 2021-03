Oltre un anno dopo, Federer , dove a partire da lunedì prenderà il via il torneo ATP. Oltre 13 mesi dopo l'ultima volta, dopo aver recuperato dal più lungo stop della propria carriera, a 39 anni per il campione svizzero è finalmente tornato il momento di prendere in mano la racchetta e tornare a incantare. Appena atterrato in Qatar - nel video postato sul proprio profilo Twitter - è subito chiaro come lo stesso Re Roger è di nuovo pronto a scendere in campo. è atterrato a Doha , dove a partire da lunedì prenderà il via il torneo. Oltre 13 mesi dopo l'ultima volta, dopo aver recuperato dal più lungo stop della propria carriera, a 39 anni per il campione svizzero è finalmente tornato il momento di prendere in mano la racchetta e tornare a incantare. Appena atterrato in Qatar - nel video postato sul proprio profilo Twitter - è subito chiaro come lo stesso Roger Federer non stia nella pelle: entusiamo alle stelle e messaggio ai tanti, tantissimi tifosi e appassionati che in questi mesi lo hanno accompagnato nel lungo cammino verso il ritorno in campo.

Il messaggio di Federer

Tennis Il calcolo del ranking protegge Federer: Olimpiadi più vicine IERI A 13:25

"Ci siamo, sono atterrato a Doha. È passato un anno dalla mia ultima apparizione in un torneo e sono davvero molto emozionato. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso che questo potesse accadere, è stato un percorso lungo e difficile. Ma non è ancora finita, ci siamo! Mi sento bene, mi sto allenando molto bene e sto cercando di rinforzarmi ancora. Spero che possiate vedermi e mi auguro di rivedervi presto. Abbiate cura di voi".

Federer, Nadal, Le Mans, Vinatzer: i momenti "Wow" del 2020

Tennis Federer, parla il preparatore: "Lavoriamo per tornare al 100%" 25/02/2021 A 17:13