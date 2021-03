Ci siamo. Quasi quattordici mesi dopo l'ultima volta, Roger Federer torna a giocare un match ufficiale, debuttando al secondo turno dell'Atp 250 di Doha. Meccanismi arrugginiti e sensazioni da ritrovare non saranno una sorpresa, come da lui confermato in conferenza stampa, ma intanto il campione svizzero conosce il nome dell'avversario che troverà dall'altra parte della rete. Si tratta del britannico Daniel Evans, che ha esordito al Qatar Open superando il francese Jeremy Chardy per 6-4 1-6 6-2. Durante l'incontro, si è intravisto sugli spalti lo stesso Federer, che ha seguito qualche battuta del match in compagnia del suo allenatore Ivan Ljubicic.

King Roger affronterà l'attuale numero 28 del mondo per la quarta volta in carriera. Curiosamente, i precedenti hanno avuto tutti una cornice Slam: Wimbledon 2016, gli Australian Open 2019 e gli US Open 2019. Federer ha sempre vinto in tre set, incontrando qualche difficoltà solo a Melbourne. Il 30enne Evans ha iniziato alla grande il suo 2021, vincendo il torneo di Melbourne 2 in una finale dominata con Felix Auger-Aliassime. Ai successivi Australian Open, però, è uscito subito di scena per mano del connazionale Cameron Norrie.

La partita tra Federer e Evans è in programma nella giornata di mercoledì sul Centre Court, come penultimo match in programma (non prima delle 18 ora locale e delle 16 ora italiana). Ai quarti di finale, il vincente della sfida troverà uno tra Malek Jaziri e Nikoloz Basilashvili. Lo svizzero è accreditato della testa di serie numero 2 del tabellone, vista la presenza di Dominic Thiem che ad oggi lo precede nel ranking Atp. Roger ha partecipato per sette volte all'Atp di Doha, ma l'ultima risale al 2012. Ha vinto il torneo in tre occasioni: nel 2005, nel 2006 e nel 2011.

