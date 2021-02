Prima c'era il sentore, c'erano indiscrezioni ma ora abbiamo anche la conferma dell'interessato e dunque l'ufficialità. Roger Federer tornerà in campo nell'ATP 250 di Doha, torneo che partirà il prossimo 8 marzo. Il tanto atteso ritorno del fuoriclasse svizzero, che non gioca una partita ufficiale dal 30 gennaio 2020 (la semifinale persa contro Djokovic agli Australian Open in condizioni fisiche precarie), ora ha anche una data. A confermarlo è lui stesso ai giornalisti svizzeri della SRF. Dopo una lunga inattività e l'attesa che l'ha costretto a saltare anche il primo Slam stagionale, Federer è pronto davvero a riprendere l'attività agonistica che per più di 13 mesi l'ha visto solo spettatore.

Dopo Doha mi piacerebbe giocare un altro torneo. Altrimenti tornerei ad allenarmi e poi ho in programma di prepararmi per la terra battuta, concentrandomi quindi su Halle, Wimbledon e le Olimpiadi

"È da tempo che penso a quando e dove tornare. L'Australia era un po' troppo presto a causa del mio ginocchio", ha spiegato il basilese in un'intervista esclusiva con il commentatore radiofonico della SRF Bernie Schär. Federer non è mai mancato agli Australian Open dal 1998 e quindi da 23 anni. "Fa male. È uno dei posti in cui amo di più giocare".

La decisione per Doha aveva un altro motivo oltre al ginocchio: "Volevo tornare in un torneo più piccolo in modo da non essere completamente concentrato e dove lo stress è anche un po' meno". In passato, Federer è stato in grado di celebrare 3 titoli nella metropoli del Qatar e non è riuscito a raggiungere le semifinali solo una volta su 7 partecipazioni tra il 2002 e il 2012.

Obiettivi: Wimbledon, Olimpiadi e US Open

Dopo Doha giocherà probabilmente un altro torneo e poi inserirà un'altra pausa: "Proverò di nuovo a giocare sulla terra battuta", ha detto il maestro. "Il tutto, ovviamente, in vista di Halle, Wimbledon, Olimpiadi e degli US Open".

Voglio festeggiare ancora una volta grandi vittorie. E per questo sono pronto a intraprendere una strada lunga e difficile

Federer spiega la sua spinta motivazionale in modo semplice: "Voglio giocare a tennis per tutta la vita. Negli ultimi mesi ho dato tanto nella riabilitazione, nella zona di condizionamento. Ho dovuto affrontare anche questo, ma mi è sempre piaciuto giocare. Voglio andare a sciare con i miei figli, giocare a basket o iniziare l'hockey sul ghiaccio. Ho ancora tanti sogni".

Il periodo senza tennis

"In realtà pensavo che non avrei seguito molto lo sport e sarei stato più impegnato con i miei figli e la mia riabilitazione. Sono rimasto sorpreso di aver continuato a controllare i risultati e a seguire le partite. E normalmente non lo faccio affatto se non prendo parte a un torneo".

Futuro e famiglia

"Voglio poter andare a sciare con i bambini e con Mirka. O fare escursioni, giocare a basket o iniziare l'hockey sul ghiaccio: ho ancora tanti sogni. Per questo ho bisogno di un buon corpo e non voglio sbatterlo contro il muro. La famiglia? Adesso ho assunto di più il ruolo di quarterback, diciamo l'organizzatore. Sapevo esattamente cosa stavano facendo tutti e 4 i bambini e mi assicuravo che non fossimo in ritardo da nessuna parte. Sono anche diventato l'autista della famiglia".

