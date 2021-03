Sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti si completano oggi i sedicesimi di finale del torneo ATP Dubai 2021 di tennis, di categoria 500. Vittoria per Jannik Sinner, numero 16 del tabellone, che rimonta e batte il kazako Alexander Bublik con lo score di 2-6 7-6 (2) 6-4. Agli ottavi per lui uno tra l’australiano Matthew Ebden, in tabellone direttamente al secondo turno grazie ad uno special exempt, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 4.

Nel primo set Sinner apre bene in battuta, ma Bublik è in stato di grazia e dallo 0-1 infila cinque giochi fino al 5-1, grazie a due break arrivati sempre ai vantaggi nel terzo e nel quinto game. Il kazako chiude così sul 6-2. Nella seconda frazione i servizi sono dominanti e non si arriva mai ai vantaggi. La sfida volge velocemente verso il tie break, nel quale Sinner vola sul 5-0 e chiude agevolmente sul 7-2. Nella partita decisiva Sinner trova il break nel quinto game, ma nell’ottavo c’è il controbreak di Bublik. Ai vantaggi del nono gioco però arriva un nuovo strappo dell’azzurro, che chiude poi 6-4 al primo match point.

ATP, Dubai Sonego asfalta Zapata Miralles e vola agli ottavi di finale 2 ORE FA

Le statistiche indicano come Sinner abbia vinto nel complesso 90 punti contro gli 85 dell’avversario, convertendo due delle quattro palle break avute, contro il 3 su 5 fatto registrare dal kazako. A fare la differenza è la resa con la seconda di servizio, che per Sinner si attesta al 79% (26 su 33).

Sedicesimi di finale

Jannik Sinner (Italia, 16) batte Alexander Bublik (Kazakistan) 2-6 7-6 (2) 6-4

Berrettini, Sinner, Fognini, Errani & C: il meglio degli italiani

ATP, Dubai Marco Cecchinato eliminato da Gasquet al primo turno UN GIORNO FA