ed il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 5, Domani, giovedì 24 febbraio, il torneo Dubai Duty Free Tennis Championships 2022, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, vedrà disputarsi i quarti di finale del tabellone principale del singolare maschile, con tutti gli incontri. Tra i sei match previsti (compresi due quarti di doppio), è in programma anche la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del tabellone , testa di serie numero 5, nel secondo match dalle ore 12.00 italiane sul Centre Court.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Hurkacz in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, nonché in streaming gratuito su supertennis.tv ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Ad

Numero di Sinner! Drittone vincente e aizza il pubblico

ATP, Dubai Sinner disintegra Murray e vola ai quarti: rivivi il match in 4' 3 ORE FA

SINNER-HURKACZ IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Giovedì 24 febbraio, nel secondo match dalle ore 12.00 italiane, sul campo centrale . Il match sarà trasmesso in diretta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (canali 201 e 205); live streaming disponibili sulle piattaforme dedicate Sky Go, SuperTennix e NOW TV.

SINNER-HURKACZ : INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: Giovedì 24 febbraio 2022, nel secondo match dalle ore 12.00 italiane, Centre Court, Dubai

Sono due i precedenti tra Sinner e Hurkacz, entrambi risalenti al 2021. Il primo ricordo brucia ancora molto, perché l’azzurro si arrese per 7-6, 6-4 nella finalissima del Masters1000 di Miami. Qualche mese dopo si prese la rivincita nel corso delle ATP Finals di Torino, rifilando al rivale un secco 6-2, 6-2.

JANNIK SINNER VERSO LA SEMIFINALE

Sinner vs Davidovich Fokina 4-6, 7-6, 6-3 HIGHLIGHTS vs Davidovich Fokina 4-6, 7-6, 6-3 REPORT

Sinner vs Andy Murray 7-5, 6-2 HIGHLIGHTS vs Andy Murray 7-5, 6-2 REPORT

John McEnroe: "Sinner? Disponibile ad allenarlo part-time"

ATP, Dubai LIVE! Sinner-Hurkacz, Jannik alla ricerca della semifinale UN' ORA FA