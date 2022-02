, riuscendo a sconfiggere lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina al termine di un incontro particolarmente complesso. L’altoatesino non ha brillato nel primo set e nella seconda frazione si è trovato sotto di un break, ma ha reagito e ha impattato trascinando il parziale al tie-break: sotto per 6-3 ha avuto la personalità per annullare tre match-point consecutivi. Nel terzo set ha sfoggiato un livello di gioco superiore ed è così riuscire ad avere la meglio sull’iberico col punteggio di 4-6, 7-6(6), 6-3.