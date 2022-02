Per Lorenzo Musetti, questa non è una partita come le altre: contro Novak Djokovic, a Parigi, arrivò il primo grande exploit della carriera . Il carrarino domino il numero uno al mondo per due set, salvo poi piegarsi alla stanchezza. Per Novak Djokovic, quello all'ATP 500 di Dubai è l'esordio stagionale, dopo il ritiro agli Australian Open e l'annessa polemica vaccinale . Tutti i riflettori sono puntati su di lui. In palio lo scettro di numero uno al mondo, conteso da Daniil Medvedev. Il russo è impegnato al torneo di Acapulco, e potrebbe effettuare il sorpasso nei prossimi giorni.

17:50 - Djokovic torna sulle polemiche degli Aus Open

Ad

Intervistato da RTS, tv di Stato serba, il 20 volte campione Slam vuole mettersi alle spalle la bufera scoppiata agli Australian Open: "Sono pronto ad ammettere ogni errore e a sopportare le conseguenze. Per ora ho preso la mia decisione, ma nella vita tutto è possibile"

Australian Open Pagellone Aus Open: Nadal immenso, Barty super, Kyrgios show 31/01/2022 A 10:26

Djokovic apre al vaccino: "Mai dire mai. Non escludo di farlo"

17:15 - Il programma del Centrale

dalle 11 italiane

Vesely vs Cilic 6-4 7-6

Krajinovic vs Jaziri 6-7 6-2 6-4

non prima delle 16 italiane

Murray vs O'Connell

Djokovic vs Musetti

Musetti? La partita con Djokovic forse è stata un po' un'illusione

17:10 - Medvedev diventa numero 1 al mondo se...

- Vince il torneo di Acapulco

- Perde in finale ad Acapulco, ma Djokovic non vince a Dubai

- Perde in semifinale ad Acapulco, ma Djokovic non fa finale a Dubai

- Perde nei quarti ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

- Perde al secondo turno ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

- Perde al primo turno ad Acapulco, ma Djokovic non raggiunge i quarti a Dubai

Nadal l'immortale! Rivivi la storica rimonta su Medvedev in 3'

17:05 - I precedenti

Solo uno, indimenticabile. Il 6-7 6-7 6-1 6-0 4-0 che permise a Djokovic di avanzare ai quarti di finale sulla terra rossa del Roland Garros non fornisce l'idea del dominio di Lorenzo Musetti nel corso di quei primi due folli set. Alla fine, un Musetti esausto sventolò bandiera bianca.

Musetti-Djokovic in 3': rivivi la sfida da sogno sul Centrale

17:00 - Musetti-Djokovic LIVE!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta di Musetti-Djokovic, match valido per il primo turno dell'ATP 500 di Dubai. Sarà un cortocircuito della prima, grande battaglia tra i due: al Roland Garros, Musetti sfiorò l'impresa. Ora le carte in tavola sono diverse per entrambi. La gara non partirà prima delle 17.30 italiane, dopo il match Murray-O'Connell.

Musetti: "A Melbourne è iniziato tutto, devo migliorare sul veloce"

Australian Open Ancora dubbi su Djokovic: il numero del covid test è fuori sequenza 28/01/2022 A 13:46