Una serata perfetta per Novak Djokovic, dopo tanti incubi e notti insonni. Dopo il ritiro dal tabellone degli Australian Open a causa del suo stato vaccinale, il serbo ha avviato la sua nuova stagione negli Emirati Arabi, all'ATP 500 di Dubai.

Il primo turno ha presentato subito un avversario ostico: Lorenzo Musetti ha tentato di bucare la difesa del serbo come nel primo incrocio sulla terra parigina, ma questa volta non c'è stata storia. Il serbo ha archiviato la pratica in un'ora e 15 minuti, sul punteggio di 6-3 6-3.

Djokovic: "Contento dell'accoglienza ricevuta. E Musetti..."

L'accoglienza del pubblico, nei confronti di Nole, è stata calorosa: "Sono contento dell’accoglienza ricevuta, è passato tanto tempo dalla mia ultima partita. Sono contento del mio esordio e di aver cominciato quindi la stagione con una vittoria. Non giocavo da due mesi e mezzo, ho commesso qualche errore di troppo, ma sono comunque riuscito a sfruttare al meglio le chance che mi sono costruito", ha esordito il serbo poco dopo il verdetto favorevole.

Djokovic ha speso dolci parole anche nei confronti dell'avversario: "Musetti è un tennista con grandi qualità e non è facile giocarci contro, specie in queste condizioni con il vento che disturbava. Sono soddisfatto. Le urla nel secondo set? E’ un modo per sfogarmi e tirar fuori il meglio da me stesso". Agli ottavi di finale sfiderà il vincente tra Khachanov e De Minaur.

"Indian Wells? Ad oggi non posso partecipare"

Una frugale conferenza stampa post-partita ha permesso a Djokovic di rispondere alle domande della stampa. Molto, inevitabilmente, ruota attorno al suo status vaccinale e ai suoi piani per la stagione a venire.

"Indian Wells? Non posso andare. non posso entrare negli Stati Uniti. Ad oggi non sono in grado di giocare. Ma vediamo cosa succede. Voglio dire, forse le cose cambieranno nelle prossime settimane".

Su Nadal: "Non voglio togliere nulla al suo trionfo"

"Penso che 4, 5 mesi fa era con le stampelle e ora ha vinto uno slam. È incredibile. Ho un sacco di rispetto per lui. Non voglio togliere nulla alla sua vittoria, io non ho partecipato al torneo a prescindere".

Sulla fuga dall'Australia: "Sensazione spiacevole"

"Ovviamente non è stata una sensazione piacevole per me lasciare il Paese come ho fatto e guardare il torneo da lontano".

