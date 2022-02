Per Lorenzo Musetti, questa non poteva essere una partita come le altre: contro Novak Djokovic, a Parigi, arrivò il primo grande exploit della carriera . Il carrarino domino il numero uno al mondo per due set, salvo poi piegarsi alla stanchezza. Per Novak Djokovic, quello all'ATP 500 di Dubai è stato l'esordio stagionale, dopo il ritiro agli Australian Open e l'annessa polemica vaccinale . Il numero 1 del ranking ha trionfato 6-3 6-3 dopo appena un'ora e 15 minuti di gioco, salvando ben 7 palle break. Ora incontrerà il vincente tra Khachanov e De Minaur agli ottavi.

20:45 - IL REPORT DI UN MATCH A SENSO UNICO

Novak Djokovic torna a ruggire dopo due mesi e mezzo. Il serbo si impone con un folgorante 6-3 6-3 su Lorenzo Musetti all'esordio stagionale, sfoggiando una buona condizione atletica nonostante qualche oscillazione di troppo all'aumentare dei ritmi. Agli ottavi sfiderà il vincente tra Khachanov e De Minaur. Musetti si mangia le mani per le 7 palle break sprecate.

20:39 - DJOKOVIC STENDE MUSETTI 6-3 6-3

DJOKOVIC TORNA A RUGGIRE! Un 6-3 6-3 folgorante ai danni di Lorenzo Musetti. Djokovic risponde presente all'esordio stagionale e attende il vincente tra Khachanov e De Minaur agli ottavi.

20:30 - Musetti-Djokovic 3-6 3-4

MUSETTI ACCORCIA. Scivola via rapido questo turno a battuta per Musetti. Il destino del match però, è saldo nelle mani di Djokovic.

20:28 - Musetti-Djokovic 3-6 2-4

MUSETTI SPRECA ALTRE 4 PALLE BREAK! Djokovic si scompone nel colpire il dritto, poi regala anche un doppio fallo. Musetti non riesce però a rientrare in partita nemmeno dopo quattro palle break.

20:15 - Musetti-Djokovic 3-6 1-3

DJOKOVIC SONTUOSO. Il serbo piega ancora la resistenza dell'azzurro e conferma il vantaggio. Ora è durissima.

20:12 - BREAK A ZERO DJOKOVIC, 3-6 1-2

BREAK A ZERO DJOKOVIC! Le risposte profonde del serbo mandano fuorigiri il dritto di Musetti. L'azzurro paga ancora l'eccessiva fretta in esecuzione. Partita in discesa per Nole.

20:08 - Musetti-Djokovic 3-6 1-1

DJOKOVIC CONCENTRATISSIMO. Musetti riaprte con convinzione in questo secondo set: primo game a servizio chiuso in scioltezza, poi sgomita con Djokovic sul 30-30: il serbo non perde la concentrazione e si salva.

20:00 - DJOKOVIC IN SCIOLTEZZA NEL 1° SET, 3-6

PRIMO SET DJOKOVIC! Il primo parziale si risolve in appena 36 minuti. Musetti ha sprecato troppe chance, Djokovic pare essere tornato in forma smagliante e ben concentrato a servizio. Qualche pecca di troppo nei dialoghi prolungati per il serbo, che ha saputo districarsi bene grazie a una seconda eccezionale (9/9 punti vinti). Musetti vanta più vincenti del serbo, ma a fare la differenza sono gli errori forzati.

19:57 - Musetti-Djokovic 3-5

DUE GAME LAMPO. Il serbo e l'italiano chiudono con estrema facilità i propri turni a servizi. Djokovic, fin qui ingiocabile sulla seconda, servirà per il primo set.

19:53 - Musetti-Djokovic 2-4

MUSETTI TORNA A MACINARE. Un rovescio da urlo sigilla questo game in favore di Musetti. I due giocatori si scambiano favori, l'azzurro ne esce vittorioso.

19:47 - Musetti-Djokovic 1-4

MUSETTI DILAPIDA TRE PALLE BREAK! Peccato per Lorenzo: le chance per colpire Djokovic in questo primo set non stanno mancando. Il serbo risorge e salva tre palle break con tre prime eccezionali. Ai vantaggi, non c'è storia.

19:43 - BREAK DJOKOVIC! 1-3

BREAK DJOKOVIC! Troppo frettoloso il dritto di Musetti, costretto a rincorrere anche in questo game. QUsta volta il passivo di 0-30 pesa ai vantaggi. Djokovic si ritaglia due palle break e avanza inesorabilmente. Ritmi altissimi.

19:34 - Musetti-Djokovic 1-2

DJOKOVIC TIENE A ZERO MUSETTI. Sono otto punti consecutivi a servizio per Nole. Primo game tranquillo per lui.

19:32 - Musetti-Djokovic 1-1

MUSETTI RESTITUISCE IL FAVORE. Djokovic mette a segno sei punti di fila a cavallo di primo e secondo game, ma Musetti, sotto di 0-30, reagisce bene. Ottima la difesa a rete che attiva la rimonta, poi Djokovic stecca troppi colpi profondi.

19:27 - Musetti-Djokovic 0-1

MUSETTI SI ILLUDE! Il carrarino parte benissimo, infliggendo un passivo di 0-30 al serbo (delizioso il rovescio vincente con cui Lorenzo apre il match), ma il ritorno di Djokovic non si fa attendere. Il serbo mette i piedi in campo e salva il primo turno a servizio con i denti.

19:23 - Si parte!

SI PARTE! Djokovic a servizio.

19:18 - Ci siamo!

Musetti e Djokovic in campo. Si comincerà dopo il riscaldamento...

19:10 - Sinner: "Con Piatti anni stupendi, e con Vagnozzi..."

Jannik Sinner è in procinto di esordire all'ATP 500 di Dubai. Il match del primo turno sarà contro Alejandro Davidovich Fokina. Al fianco di Sinner non ci sarà Riccardo Piatti, lo storico allenatore. Il divorzio è stato annunciato dallo stesso Sinner sui social. A Dubai, Jannik sarà seguito dal nuovo coach, SImone Vagnozzi. Ecco i commenti dell'altoatesino a proposito del cambio.

19:05 - Murray la chiude dopo quasi 3 ore

Il britannico sferra la zampata vincente al dodicesimo game del terzo set. Finisce 6-7 6-3 7-5 per Murray dopo 2 ore e 53 minuti di battaglia. Murray sfiderà il vincente tra Sinner e Davidovich Fokina agli ottavi. Tra poco Musetti e Djokovic sul Centrale. A Dubai sono le 10 di sera...

18:10 - Murray-O'Connell al 3° set

Bisognerà pazientare ulteriormente per vedere scendere in campo Musetti e Djokovic. La partita tra Andy Murray e Christopher O'Connell si è trascinata al terzo set. Il Centrale accoglierà Musetti e Djokovic solo dopo la fine di questo incontro. O'Connell ha vinto il primo set al tiebreak, mentre Murray si è riscattato nel secondo set per 6-3.

17:50 - Djokovic torna sulle polemiche degli Aus Open

Intervistato da RTS, tv di Stato serba, il 20 volte campione Slam vuole mettersi alle spalle la bufera scoppiata agli Australian Open: "Sono pronto ad ammettere ogni errore e a sopportare le conseguenze. Per ora ho preso la mia decisione, ma nella vita tutto è possibile"

17:15 - Il programma del Centrale

dalle 11 italiane

Vesely vs Cilic 6-4 7-6

Krajinovic vs Jaziri 6-7 6-2 6-4

non prima delle 16 italiane

Murray vs O'Connell

Djokovic vs Musetti

17:10 - Medvedev diventa numero 1 al mondo se...

- Vince il torneo di Acapulco

- Perde in finale ad Acapulco, ma Djokovic non vince a Dubai

- Perde in semifinale ad Acapulco, ma Djokovic non fa finale a Dubai

- Perde nei quarti ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

- Perde al secondo turno ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

- Perde al primo turno ad Acapulco, ma Djokovic non raggiunge i quarti a Dubai

17:05 - I precedenti

Solo uno, indimenticabile. Il 6-7 6-7 6-1 6-0 4-0 che permise a Djokovic di avanzare ai quarti di finale sulla terra rossa del Roland Garros non fornisce l'idea del dominio di Lorenzo Musetti nel corso di quei primi due folli set. Alla fine, un Musetti esausto sventolò bandiera bianca.

17:00 - Musetti-Djokovic LIVE!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta di Musetti-Djokovic, match valido per il primo turno dell'ATP 500 di Dubai. Sarà un cortocircuito della prima, grande battaglia tra i due: al Roland Garros, Musetti sfiorò l'impresa. Ora le carte in tavola sono diverse per entrambi. La gara non partirà prima delle 17.30 italiane, dopo il match Murray-O'Connell.

