Sembra passata una vita da quel battesimo di fuoco sulla terra rossa del Roland Garros: otto mesi fa infatti , uno scapigliato Lorenzo Musetti metteva in ginocchio il numero 1 al mondo Novak Djokovic per due set degli ottavi di finale, salvo poi inginocchiarsi a un’inevitabile voragine fisica. In questi otto mesi, il loro mondo si è capovolto: il 19enne carrarino ha smarrito la sua fiamma, e ha dovuto allestire un paziente cantiere per ricostruire le basi - mentali e tecniche - del proprio tennis.

Il 34enne serbo invece ha deciso di sfidare testardamente la tempesta sportiva e politica inerente obblighi e non obblighi vaccinali. Anche Nole ne è uscito con le ossa rotte: Nadal lo ha staccato nel conteggio degli Slam, e Medvedev insidia sempre più minacciosamente il suo scettro di numero uno al mondo.

Otto mesi dopo, l’esordio stagionale di Djokovic all’ATP 500 di Dubai fa rima con quel cortocircuito parigino, ma la cronaca restituisce una partita ben diversa. Fomentato dall’astinenza australiana, Djokovic ha rovesciato addosso all’azzurro tutta la sua perizia e prepotenza tecnica. Musetti ha ceduto in due set, sul fa rima con quel cortocircuito parigino, ma la cronaca restituisce una partita ben diversa. Fomentato dall’astinenza australiana, Djokovic ha rovesciato addosso all’azzurro tutta la sua perizia e prepotenza tecnica. Musetti ha ceduto in due set, sul punteggio finale di 3-6 3-6.

La cronaca del match

L’azzurro non può che mangiarsi le mani per le chance sprecate nel 1° set: Lorenzo cerca di rubare subito il servizio a Djokovic, infliggendo un passivo di 0-30 dai blocchi di partenza. Ma l’avanzata di Djokovic è inesorabile. Il numero uno al mondo scava bene il campo dell’azzurro, mostrandosi tonico e ben centrato a servizio (9/9 punti vinti con la seconda nel primo set), pur con qualche incostanza con l’allungarsi del dialogo. Musetti invece, fatica con il solito dritto troppo frettoloso ed eccessivamente corto. Djokovic ne approfitta al quarto game, sfondando alla seconda palla break. Nel gioco successivo, Musetti dilapida ben tre palle break, subendo ancora il ritorno impetuoso del serbo, che infila tre prime granitiche. Si tratta dell’ultima finestra d’intervento per Musetti: dopo aver sigillato il primo atto sul 6-3, Djokovic si rivela ingiocabile per tutto il secondo set.

Il break a zero nel terzo game suona la sentenza per il carrarino, che con parecchi colpi di fortuna si ritrova per le mani quattro palle break al sesto game; ma le oscillazioni di Djokovic sono troppo lievi per poter graffiare: il serbo si scompone più volte nel colpire il dritto, ma ammortizza quella macchinosità di troppo con l’incudine del servizio. Il serbo può quindi inchiodare il match sul 6-3 6-3 dopo appena un’ora e 15 minuti di battaglia.

Djokovic torna a ruggire dopo due mesi e mezzo di esilio, rispedendo ad Acapulco il vociare sul possibile sorpasso di Daniil Medvedev in testa al ranking.

A tal proposito, ripercorriamo le combinazioni che proietterebbero il russo sul tetto del mondo:

Medvedev diventa numero uno al mondo se...

- Vince il torneo di Acapulco

- Perde in finale ad Acapulco, ma Djokovic non vince a Dubai

- Perde in semifinale ad Acapulco, ma Djokovic non fa finale a Dubai

- Perde nei quarti ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

- Perde al secondo turno ad Acapulco, ma Djokovic non arriva in semifinale a Dubai

- Perde al primo turno ad Acapulco, ma Djokovic non raggiunge i quarti a Dubai

