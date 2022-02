Una nuova era si apre ai cancelli di Dubai: Jannik Sinner farà il suo esordio assoluto sotto la guida del nuovo allenatore Simone Vagnozzi , dopo il chiacchierato divorzio da Riccardo Piatti . Davanti a lui, al primo turno dell'ATP 500 di Dubai, un osso duro: il giovane spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina è l'uomo delle lunghe distanze, e proverà a trascinare il match fino al terzo set. Nessun precedente tra i due, sarà una sfida inedita. Match di certo stimolante per Jannik, che vorrà partire col piede giusto per questo nuovo sentiero di crescita.

Sinner-Davidovich Fokina in diretta TV: quando e dove vederla

Martedì 22 febbraio, non prima delle 13.00 italiane, sul campo centrale. Il match sarà trasmesso in diretta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (canali 201 e 205); live streaming disponibili sulle piattaforme dedicate Sky Go, SuperTennix e NOW TV.

Sinner-Davidovich Fokina: informazioni

Data, orario e luogo: Martedì 22 febbraio 2022, non prima delle 13:00, secondo match sul campo Centrale.

Jannik Sinner torna a combattere sul cemento degli Emirati Arabi dopo la battuta d'arresto ai quarti di finale degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas . Nessun precedente con Alejandro Davidovich Fokina, che dopo l'uscita di scena al secondo turno in Australia, ha giocato ben tre tornei ATP, con fortune alterne.

ATP Dubai, day 4: order of play

Campo Centrale, dalle 11.00

Aslan Karatsev VS Mackenzie McDonald

Non prima delle 13:00

Alejandro Davidovich Fokina VS Jannik Sinner

Non prima 16:00

Daniel Evans VS Andrey Rublev

Marton Fucsovics VS Denis Shapovalov

Court 1, dalle 11:00

Karen Khachanov VS Alex de Minaur

Hubert Hurkacz VS Alexander Bublik

Alexei Popyrin VS Nikoloz Basilashvili

Arthur Rinderknech VS Roberto Bautista Agut

Court 3, dalle 11.00

Alex Molcan VS Lloyd Harris

Ilya Ivashka VS Soonwoo Kwon

Jan-Lennard Struff VS Ricardas Berankis

