Una partita vinta sul filo del rasoio da Sinner, che ha sofferto non poco i colpi di un galvanizzato Davidovich Fokina nel corso del primo set. Il turning point è arrivato al tiebreak del secondo set, quando Sinner, con le spalle al muro, è riuscito a salvare tre match point per poi vincere il tiebreak e completare la rimonta al terzo set. Per Jannik ora il crash test contro l'ex numero 1 al mondo Andy Murray (vincente in tre set su O'Connell al primo turno).

Sinner-Davidovich Fokina: gli highlights

L'altoatesino sigilla il match dopo due ore e mezza di battaglia. Per Jannik ora il crash test contro l'ex numero 1 al mondo Andy Murray (vincente in tre set su O'Connell al primo turno). Staremo a vedere come il divorzio da Riccardo Piatti, suo storico allenatore, avrà impattato il giovane azzurro nel breve periodo.

Non è un "torneo meraviglioso" quello di Sinner: deve crescere

