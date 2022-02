Tre mesi fa Andy Murray a Stoccolma inflisse a Jannik Sinner, una sconfitta che avrebbe potuto costargli la qualificazione all’ATP Finals di Torino. Questa mattina a Dubai si ritrovano uno contro l’altro per cercare di proseguire l’avventura all’ATP 500 di Dubai e guadagnarsi un posto per i quarti di finale.

Amici di Eurosport, benritrovati e benvenuti alla diretta scritta dell’ottavo di finale fra Jannik Sinner e Andy Murray. Il 20enne altoatesino torna in campo meno di 24 ore dopo aver vinto in rimonta, salvando 3 match point, il primo match con il nuovo coach Simone Vagnozzi a seguirlo in tribuna, contro l’iberico Davidovich Fokina (4-6, 7-6, 6-3 in oltre 2 ore e 15’ minuti di battaglia). Contro un avversario della caratura e dell’esperienza di Sir Andy Murray, però servirà tutto un altro smalto e più incisività per ottenere un risultato positivo.