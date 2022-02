Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai, superando per 7-5, 6-2 il britannico Andy Murray : è la prima volta che l’azzurro si impone nei confronti di uno di coloro che, qualche anno fa, figurava nella cosiddetta cerchia dei Fab4 (insieme a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic).

Il torneo terminerà sabato 26 febbraio, dunque già giovedì andranno in scena i quarti di finale. Il portacolori del Bel Paese se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz: sarà un vero e proprio scontro diretto con in palio la top10 nella classifica ATP! L’azzurro occupa infatti la decima posizione con 3495 punti. Il nativo di Wroclaw è invece 11° a 3406. In caso di vittoria nei confronti dell’italiano, il tennista del Centro Europa si porterebbe a 3496, scavalcandolo di appena una lunghezza.

Terzo incrocio fra Sinner-Hurkacz: come andò le altre due volte

Sono due i precedenti tra Sinner e Hurkacz, entrambi risalenti al 2021. Il primo ricordo brucia ancora molto, perché l’azzurro si arrese per 7-6, 6-4 nella finalissima del Masters1000 di Miami. Qualche mese dopo si prese la rivincita nel corso delle ATP Finals di Torino, rifilando al rivale un secco 6-2, 6-2.

