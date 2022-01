, in programma dal 21 al 26 febbraio sul cemento della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tennista serbo è presente nella starting list del torneo che andrà in scena tra poco meno di un mese. Si tratterà della competizione del rientro per il numero 1 al mondo, dopo l’espulsione dall’Australia che gli ha impedito di giocare gli Australian Open