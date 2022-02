Djokovic trova il secondo successo consecutivo e batte Khachanov agli ottavi di finale. Il serbo ha voglia e fame, con la speranza di non perdere nel week end la vetta del ranking ATP dopo 108 settimane consecutive da n° 1. Djokovic deve infatti vincere il torneo di Dubai e sperare che Medvedev non vinca ad Acapulco per evitare il sorpasso in testa (tergicristallo per mandare in confusione il russo (6-3). Più combattuto il secondo set: il serbo brekka al terzo game, ma Khachanov piazza il contro break all'ottavo game volendo portare la gara al terzo. Il russo sale al servizio e porta tutti al tie break, ma con due ace Djokovic prova la fiammata decisiva. Il serbo aggiunge qualche palla corta qua e là e chiude sul 7-6(2). Djokovic affronterà il ceco Vesely ai quarti dopo che ha sconfitto Bautista Agut in due set. Dopo la vittoria al 1° turno contro Musetti trova il secondo successo consecutivo e batteagli ottavi di finale. Il serbo ha voglia e fame, con la speranza di non perdere nel week end la vetta del ranking ATP dopo. Djokovic deve infatti vincere il torneo di Dubai e sperare che Medvedev non vinca ad Acapulco per evitare il sorpasso in testa ( tutte le combinazioni possibili ). Archiviata la pratica Khachanov nel giro di 1h39'. Nel primo set si è vista una gara a senso unico per Djokovic che ha ha azionato più volte ilper mandare in confusione il russo (6-3). Più combattuto il secondo set: il serbo brekka al terzo game, ma Khachanov piazza il contro break all'ottavo game volendo portare la gara al terzo. Il russo sale al servizio e porta tutti al tie break, ma con due ace Djokovic prova la fiammata decisiva. Il serbo aggiunge qualche palla corta qua e là e chiude sul 7-6(2). Djokovic affronterà il cecoai quarti dopo che ha sconfitto Bautista Agut in due set.

Primo set di dominio per Djokovic che brekka al quarto game. Khachanov non riesce ad impensierirlo col servizio e il serbo va liscio col serve and volley. 5-2 Novak. Khachanov prova ad allungare sul 5-4, ma Djokovic vince il set al primo set point utile dopo 32'.

Nel secondo c'è già più battaglia. Break di Djokovic al terzo game, ma Khachanov migliora il suo tennis tanto che il serbo deve annullare tre palle per il contro break nel game successivo. Il russo riesce comunque a stappargli il servizio a quindici nell'ottavo game. Khachanov non riesce a scappare, ma costringe Djokovic al tie break. Lì è comunque pane del serbo che dimostra di saper gestire meglio la pressione di quei attimi. Con due ace va in vantaggio, poi aziona di nuovo il tergicristallo muovendo Khachanov da una parte all'altra del campo con due palle corte da cineteca. Si chiude sul 7-2 dopo 1h7' complessivi.

Djokovic: "Sono stato riaccolto bene nel circuito. Nadal? Tanta stima"

