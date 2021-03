il kazaco Alexander Bublik alla fine ad avere la meglio su Taylor Fritz. Bublik si è imposto in rimonta, col punteggio di 6-7 6-3 6-4 in 2 ore e un quarto di gioco. Sinner ritrova così un tennista già affrontato – e battuto – settimana scorsa all’ATP di Dubai, dove Jannik vinse in rimonta al 3° set. Bublik che quest’anno per altro abbiamo già visto più volte impegnato contro italiani: ad Antalya, proprio a inizio gennaio, con le vittorie su Caruso e Berrettini. E poi al 250 di Melbourne prima dell’Australian Open quando perse in 2 set da Travaglia. La notizia più attesa per il tennis italiano dopo la vittoria di Jannik Sinner che ha portato l’azzurro per la prima volta in carriera ai quarti di finale, era capire contro chi avrebbe giocato. Ha dovuto attendere anche in questo caso una partita tirata, al 3° set, come tante se ne sono viste fin qui in questo torneo. E’ statoalla fine ad avere la meglio su Taylor Fritz. Bublik si è imposto in rimonta, col punteggio di 6-7 6-3 6-4 in 2 ore e un quarto di gioco. Sinner ritrova così un tennista già affrontato – e battuto – settimana scorsa all’ATP di Dubai, dove Jannik vinse in rimonta al 3° set. Bublik che quest’anno per altro abbiamo già visto più volte impegnato contro italiani: ad Antalya, proprio a inizio gennaio, con le vittorie su Caruso e Berrettini. E poi al 250 di Melbourne prima dell’Australian Open quando perse in 2 set da Travaglia.

Tennis americano che piange lacrime amare anche con John Isner. Vincitore qui nel 2018 dell’unico ‘1000’ in carriera e finalista sconfitto da Federer nel 2019, Isner si è arreso al battaglio con Roberto Bautista. Si è finiti al tie-break del 3°set, Isner ha avuto anche un match point, ma l’americano non è riuscito a sfruttarlo e così l’iberico ha chiuso per 6-3 4-6 7-6. Per gli Stati Uniti continua la grande crisi nel tennis: a meno che Tiafoe non vinca il torneo da lunedì avranno un solo tennista tra i primi 30 del mondo... Ed è Taylor Fritz. Non esattamente Sampras...

WTA Miami: Barty in semifinale

Un torneo tosto fin qui per Ashleigh Barty, ma alla fine la n°1 del mondo si è sempre salvata. E’ successo anche oggi contro Aryna Sabalenka. La Barty infatti, esattamente come in tutte le precedenti uscite ad eccezione di quella con Ostapenko, è finita al 3° set. Ma l’australiana è comunque riuscita ad avere la meglio sulla propria avversaria, giocando meglio i punti chiave. Barty ha infatti salvato tutte e 7 le palle break concesse a Sabalenka nel corso della partita, non perdendo dunque mai, di fatto, il servizio. Una Barty in crescita, rispetto soprattutto se ripensiamo a quella vista alla prima uscita qui con Kucova. Per la n°1 del mondo, che passa per 6-4 6-7 6-3, ci sarà ora la vincente di Sevastova-Svitolina.

