Alex De Minaur è sempre più una chimera per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, numero 32 del mondo, viene estromesso dal torneo ATP di Eastbourne 2022 nella riedizione dell’ultimo atto dello scorso anno: l’oceanico si impone per 7-6 6-2 in poco più di 90 minuti di partita, confermandosi una bestia nera per l’azzurro: in tre partite Lorenzo ha vinto un solo set, proprio sull’erba britannica.

La prima frazione è alla stregua della finale del 2021; si procede a ranghi pressoché compatti, con i servizi che reggono bene il confronto. Sonego serve più prime, ma è quello che tende a concedere di più, tanto è vero che l’unica palla break del set arriva quando è lui a cominciare il servizio, ma si salva in maniera autorevole. L’unico modo per decidere chi passa avanti è il tie-break: dal 3 pari il torinese compie tre erroracci di dritto, De Minaur ringrazia e mette la freccia.

L’australiano, dopo la conquista del primo set, avverte che è il momento di colpire e va immediatamente in pressione. Nel secondo gioco mette subito alle strette il servizio di Sonego, che cede dopo un passante stretto; Lorenzo non è domo e con tanto coraggio (e uno smash tirato a rete dall’australiano) rimette immediatamente in piedi la frazione, ma si dà nuovamente la zappa sui piedi subito dopo, poiché l’aggressività di De Minaur si fa di nuovo sentire. Rialzarsi da questo secondo cazzotto in pochi minuti è complicato, anche perché ormai le prime non entrano più in campo e quando lo fanno sono inoffensive: l’australiano, con un altro guizzo, chiude alla prima occasione.

Dicevamo delle statistiche al servizio di Sonego: dopo un primo set sotto questo punto di vista, con le varie percentuali tutte attorno al 70%, il conteggio è precipitato al 67% di prime in campo ed il 60% di punti vinti, grazie ad un secondo set disastroso (55% e addirittura 39%, 7/18, con i punti vinti con la prima). L’aggressività di De Minaur viene premiata con i 13 punti in più da lui vinti, per il conteggio totale di 73-60.

