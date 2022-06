Niente da fare per Jannik Sinner. La prima vittoria in carriera a livello di tabellone principale di un torneo maggiore sull’erba deve ancora attendere. L’altoatesino, al rientro dopo 3 settimane di riposo legate alle condizioni del ginocchio, è subito sconfitto a Eastbourne. A superarlo l’americano Tommy Paul, che qualche settimana dopo l’amaro ko di Madrid – dove non sfruttò match point – si prende su Jannik una bella rivincita. Successo in poco più di due ore per Paul, che si è imposto col punteggio di 6-3 3-6 6-3.

Non sono state molte le notizie positive per Sinner quest’oggi, che ha anzi giocato una partita piuttosto mesta e monocorde. L’altoatesino in particolare ha trovato poco aiuto dal servizio nel set decisivo, e non è riuscito a sfruttare le chance proprio a inizio terzo parziale, quando Paul sembrava aver accusato un po’ il contraccolpo del set perso. In un primo game da 18 punti giocati però l’americano è riuscito a salvarsi, ritrovando fiducia e spirito di combattimento. Un atteggiamento che alla fine l’ha premiato. Sinner, dal canto suo, ha giocato una partita monocorde. Con un approccio tattico al match sostanzialmente sempre uguale e dove la giornata poco brillante non gli ha consentito di venirne fuori. L’unica nota positiva per coach Cahill, presente per la prima volta all’angolo di Sinner, da ricercare forse nella condizione fisica: Jannik è sembrato stare bene e non accusare nessun tipo di dolore. Il resto però è un match con pochissime indicazioni positive alla vigilia di un Wimbledon dove Jannik, settimana prossima, proverà a cercare la prima vittoria sull’erba della carriera. Gli unici due match vinti su questa superficie risalgono infatti alle qualificazioni del torneo di s’Hertogenbosch e di Halle nel 2019.

Per Tommy Paul invece, ai quarti, ci sarà Alex de Minaur, giustiziere a inizio giornata di Lorenzo Sonego

Sinner: "Stavo giocando bene e tornerò più forte di prima"

