Torino si sta preparando al grande appuntamento sportivo di questo 2021: le ATP Finals. Sarà una grande occasione per il capoluogo piemontese che farà il giro del mondo. La sindaca Chiara Appendino ha fatto il punto della situazione con un video pubblicato sui social.

"Siamo ottimisti rispetto al fatto che potrà esserci del pubblico, ma valutiamo tutte le possibilità e lavoriamo insieme alla FIT per affrontare tutte le variabili. Il pubblico ci sta credendo, stiamo vendendo i biglietti, stiamo preparando tutto affinchè Torino possa fare il giro del mondo“.

Ovviamente allo stato attuale è praticamente impossibile capire se entro la fine della stagione i tifosi possano tornare ad assistere alle partite. In qualsiasi caso la prima cittadina di Torino ha svelato in parte quelli che sono i progetti per stupire il mondo in occasione delle ATP Finals.

"C’è un progetto bellissimo: sarà allestito un villaggio e, Covid permettendo, i cittadini potranno venire ad assistere agli allenamenti dei giocatori dal vivo. Verranno create enormi strutture molto scenografiche, con spazi adeguati per gli sponsor, e per chi verrà a Torino ci sarà la possibilità di ammirare i campioni anche senza ticket per le partite. L’idea è quella di realizzare due villaggi, uno qui e uno in centro a Torino“.

