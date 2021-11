Badare al sodo. Farlo giocando senza sbagliare. In due frasi, tutta la filosofia tennistica di Daniil Medvedev, che da Torino riparte esattamente come aveva fatto a Londra lo scorso anno: vincendo. Il campione in carica delle ATP Finals 2020 è costretto però a tirare fuori un pomeriggio di elevata sostanza dal suo bagaglio tecnico, avendo a che fare con un avversario – Hubert Hurkacz – che ha messo in scena una partita tutt’altro che banale.

In campo per quasi due ore, Hurkcaz e Medvedev hanno messo su una partita di qualità, dove a prevalere, per entrambi, sono stati più i vincenti che i non forzati. E questo è già un dato statistico di un certo spessore. 29 a 12 nel primo set; diventati 43 a 22 dopo il secondo. Un andamento che ha costretto Medvedev a tirare fuori il meglio del suo repertorio, anche perché, il russo, pur terminando la partita senza aver concesso una singola palla break nel propri turni di servizio, si era visto comunque costretto a dover inseguire.

Merito di Hubert Hurkcaz, che alla prima di sempre al torneo dei Maestri, non ha subito la pressione. Anzi, ha interpretato una partita di grande livello, con un primo set estremamente aggressivo – tante le discese verso il net per evitare di finire nella ragnatela di Medvedev – che aveva pagato i dividendi. Un tie-break chiuso per 7 punti a 5, quello di Hurkacz, per far scattare ulteriormente l’allarme del n°2 del mondo.

Medvedev è però riuscito a far salire il proprio livello sia in risposta che al servizio, facendosi un po’ più aggressivo negli scambi quando ne aveva opportunità. Una modifica di strategia necessaria per sorprendere Hurkacz sia a inizio secondo set, che a inizio terzo. In entrambi i casi, infatti, è stato il primo turno di battuta del polacco il territorio di caccia in cui Hurkacz è stato preda di Medvedev. Una volta costruito il gap, il russo è poi andato dritto per la propria strada fino alla conclusione del parziale, con il 6-7 6-3 6-4 che vale a Medvedev la momentanea testa del ‘Gruppo rosso’.

Una vittoria importante per Medvedev, che ribadisce così il concetto di favorito di questo girone; ma anche la miglior sconfitta possibile per Hurkcaz. Il polacco infatti perde conquistandosi un set e con un gap nel rapporto game fatti/game persi davvero basso. Potrebbe insomma, in caso di arrivo tirato alla questione qualificazione in semifinale, non essere così drammatica questa sconfitta. Lo vedremo nel corso della settimana. Intanto la palla passa ora a Matteo Berrettini e Alexander Zverev, gli altri due protagonisti di questo girone. , che ribadisce così il concetto di favorito di questo girone;. Il polacco infatti perde conquistandosi un set e con un gap nel rapporto game fatti/game persi davvero basso. Potrebbe insomma, in caso di arrivo tirato alla questione qualificazione in semifinale, non essere così drammatica questa sconfitta. Lo vedremo nel corso della settimana. Intanto la palla passa ora a Matteo Berrettini e Alexander Zverev, gli altri due protagonisti di questo girone. Appuntamento dalle 21:00 su Eurosport.it per la diretta scritta del match

