Vittoria, semifinale, certezza di essere primo nel girone. In poco più di un’oretta di tennis, senza nemmeno tirare fuori il meglio del repertorio a disposizione, Novak Djokovic centra il suo obiettivo regolando Andrey Rublev con un netto 6-3 6-2.

Non c’è stata ‘gran storia’ nel primo incrocio tra i due in carriera, ma si è paventato anzi quanto a livello tattico, in fase di analisi della partita, più si temeva: ovvero la possibilità che Rublev finisse fuori giri nel tentare di dominare lo scambio, unica sua chance per provare a battere Djokovic. E’ finita infatti che nel mettere in atto questo tentativo il russo ha sbagliato tanto, mentre il serbo no. E dunque non c’è stato molto da raccontare, se non il solito avvio un po’ a rilento nel primo game da parte di Djokovic (subito sotto di un break, esattamente come l’altro giorno con Ruud).

Poi il serbo ha fatto il suo, ovvero rientrando rapidamente e mettendo in mostra al pubblico anche un assaggio delle sue capacità balistiche, fossero questi precisi lob o i soliti miracolosi recuperi difensivi, semplicemente impensabili per qualsiasi altro umano che non abbia fatto dei propri arti inferiori e superiori delle protuberanze in gomma, tirabili a piacimento.

Djokovic qualificato e primo nel girone

La vittoria dunque vale a Djokovic non solo la certezza della qualificazione, ma anche il primo posto del Gruppo Verde. Il serbo incrocerà dunque il secondo classificato del Gruppo Rosso (unica posizione in cui potrebbe passare, nel caso, Jannik Sinner). Di qui restano a giocarsi la seconda piazza Rublev – demolito oggi ma vincitore all’esordio con Tsitsipas – e i due impegnati nel match di stasera alle 21:00, Ruud e Norrie. Il britannico, subentrato al ritirato Tsitsipas , esattamente come Sinner è obbligato a vincere entrambi i suoi match per sperare nella qualificazione.

Djokovic: "Finché gioco, non penso ai traguardi storici"

