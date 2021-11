Questo torneo lo giochiamo per Matteo (Berrettini, ndr).E' un grandissimo giocatore ed una persona incredibile. Non è il modo in cui speravo di entrare nel torneo, ora voglio dare il massimo anche per lui. Spero che Matteo si riprenda. Lo porto nel cuore“. Per Jannik Sinner esordio con vittoria alle Nitto ATP Finals 2021. L’azzurro ha sostituito l’infortunato Matteo Berrettini ed ha battuto il polacco Hubert Hurkacz con lo score di 6-2 6-2 . Grazie a questo successo Sinner torna in top 10 del ranking ATP, inoltre potrebbe ancora passare alle semifinali da secondo del girone. Queste le prime parole di Jannik Sinner al termine della sfida dominata con Hurkacz: ““.

L’azzurro conclude parlando del match giocato questa sera e del pubblico di Torino, che è stato molto casalingo: “Ho giocato bene, Hurkacz è uno dei miei amici sul Tour ATP, avevo perso a Miami con lui, ma da allora ho fatto esperienza. All’inizio ero teso, giocare qui è incredibile“. Qui sotto invece i temi toccati in conferenza stampa da Sinner.

Ad

Sui campi

ATP Finals Sinner, esordio da sogno: 6-2 6-2 a Hurkacz, è in corsa per la semi 4 ORE FA

I campi sono molto simili a quelli delle Next Gen Atp Finals e sono condizioni che mi piacciono molto.

Sul ritorno in Top 10

Finire la stagione in top ten significa molto per me, era uno dei miei obiettivi ad un certo punto della stagione perché pensavo di potercela fare. Ho avuto fortuna ad entrare qui, ma ho fatto un grande stagione: ho vinto 4 titoli e fatto altri risultati importanti.

Sul giocare a Torino

Quando giochi in casa è speciale, il pubblico ti spinge e lo devi usare a tuo favore: è un’arma. Oggi ho fatto le cose bene e sono più felice di come ho giocato che della top ten. Non sarebbe comunque stata una tragedia chiudere la stagione 11°.

Sul messaggio ricevuto da Berrettini

Matteo mi ha scritto: 'Scaldati, in bocca al lupo e divertiti'.

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

ATP Finals Hurkacz ci prova, ma Medvedev esce e vince alla distanza 14/11/2021 A 12:25