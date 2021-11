Matteo Berrettini è tra i migliori otto giocatori del pianeta a fine anno e per questo si è qualificato alle Atp Finals in programma dal 14 al 21 novembre a Torino. Il tennista azzurro è stato sorteggiato Per la seconda volta consecutivaè tra i migliori otto giocatori del pianeta a fine anno e per questo si è qualificato alle Atp Finals in programma dal 14 al 21 novembre a Torino. Il tennista azzurro è stato sorteggiato nel girone di ferro con Medvedev, Zverev e Hurkacz . Ecco le sue parole alla vigilia dell'evento:

"Arrivare a Londra nel 2019 è stata una festa, qui ho grandi aspettative: sarà un Berrettini diverso, che potrà anche contare sull'apporto del pubblico. Dobbiamo abituarci ad essere qui. E' tutto organizzato alla grande, la città è bella e si sta bene".

Ad

Un aggettivo per ogni suo avversario

ATP Finals Atp Finals: format, calendario, date e protagonisti 4 ORE FA

"Zverev è solido, Hurkacz imprevedibile, Medvedev gommoso. Questo è sempre un torneo complicato, però diciamo che un po' so come funziona. Da una parte sarà difficile perché ci sono tutti i migliori del mondo, dall'altra parte io faccio parte del gruppo e la spinta della gente di casa spero faccia la differenza. Sascha ha già vinto questo torneo ed è più giovane di me, sarà una bella lotta come sempre. L'importante è essere carichi e pronti subito".

Su Sinner

"In generale penso che più italiani ci siano sul tour meglio sia. Io e lui abbiamo un ottimo rapporto, Sinner ha cinque anni meno di me, ha avuto una stagione incredibile e sono certo che avrà molto presto la possibilità di giocare le Finals. Questa edizione sarà un'ottima occasione per entrambi, però sia chiaro eh, io non voglio 'usarlo' ".

Berrettini, che passante! Il punto che vale il break, Djokovic inerme

ATP Finals Sorteggio: Berrettini evita Djokovic, sarà con Medvedev e Zverev 18 ORE FA