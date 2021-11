L’indiscrezione girava nell’ambiente già dal tardo pomeriggio di ieri, quando Matteo Berrettini aveva dato forfait per lasciare il posto a Jannik Sinner: anche Stefanos Tsitsipas stava meditando il ritiro dalle ATP Finals 2021. La notizia diventa tale adesso: il tennista greco ha ufficialmente abbandonato il torneo dei ‘maestri’ di fine anno.

Per Tsitsipas, campione nel 2019, fatali quei problemi al gomito che già l’avevano costretto a dire no a Parigi Bercy due settimane fa. Apparso non al meglio nella prima uscita con Ruud, Tsitsipas ha preferito rinunciare per concedersi un periodo di riposo prima dell’inizio della stagione 2022 e non aggravare la situazione.

Per la prima volta nella storia delle ATP Finals dunque entra anche il secondo sostituto: il n°10 della Race, Cameron Norrie. Il britannico, esattamente come Sinner, potrà giocare due partite e quindi avrà concrete chance di qualificarsi in caso di vittoria di entrambe. Esordirà questa sera nel match delle 21:00 contro Casper Ruud.

Non solo Berrettini e Tsitsipas, occhio a Hurkacz

Alcune indiscrezioni riportano anche di un Hubert Hurkacz non al meglio e che starebbe meditando il ritiro. Per questo l’ATP ha pre-allertato il n°11 della Race, il russo Aslan Karatsev.

