Stefanos Tsitsipas parla alla vigilia delle Atp Finals di tennis: il torneo scatterà domenica 14, ma l’ellenico stato di forma, dopo il ritiro a Parigi-Bercy, e della superficie di gioco. parla alla vigilia delle: il torneo scatterà domenica 14, ma l’ellenico scenderà in campo soltanto lunedì 15 . Il greco parla del suo, dopo il ritiro a Parigi-Bercy, e della

Sto bene fisicamente e mentalmente, sono contento di giocare a Torino per la prima volta, non ho mai giocato qui, ho sentito tante cose positive dal mio amico Matteo Berrettini. Il mio braccio sta meglio, non ero al meglio a Parigi la scorsa settimana, ma ora sto meglio“.

Ad

Sulla superficie

ATP Finals Zverev: "Berrettini è una star a Torino, tiferanno tutti per lui" UN' ORA FA

La velocità del campo è buona, direi medio-veloce, simile a Londra. Giocare in casa è un vantaggio, ma tutti vogliamo dare il meglio. Un privilegio essere qui, avendo già vinto questo torneo. Tornare a giocarlo ripaga dei sacrifici fatti“.

Tsitsipas: il lungo "toilet break" contro Mannarino, via per 7 minuti

ATP Finals Berrettini: "Giocare in casa spero faccia la differenza" 4 ORE FA