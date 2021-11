Ormai ci siamo, tre giorni e andranno in scena le ATP Finals. Il favorito resta Novak Djokovic che, con un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo momento personale e come ha vissuto la grande delusione di New York, battuto in finale da un grande Medvedev: "Io vivo la sconfitta non solo come l'emozione deludente del momento, ma anche come opportunità di crescita mentale e di rafforzamento del carattere per uscire da una situazione difficile da uomo e giocatore migliore di come c'ero entrato. Certamente per me il lavoro sulla mente ha lo stesso valore di quello fisico e tecnico. Devi essere in grado di comprendere come gestire nel modo più proficuo le energie negative".

"Belle le Finals in Italia, voglio vincere ogni torneo a cui partecipo"

Djokovic si è "Intanto tornare in una città dove sono stato solo una volta, a 15 anni, a disputare un torneo juniores è una bella emozione. Cercherò di godermela, per quanto possibile. Sono contento che si giochi in Italia, dove c'è tanta passione per lo sport e ho un rapporto davvero speciale con i tifosi. Certo, a Londra ho ottenuto grandi successi negli ultimi 11 anni, ma è bello per la promozione del nostro sport che le Finals possano avere una nuova sede, in un paese che ama il tennis". si è soffermato poi sull'imminente impegno stellare delle ATP Finals, a Torino

Nel mirino, il tennista serbo ha un nuovo record difatti se dovesse vincere eguaglierebbe Roger Federer con 6 trionfi: "Io gioco ogni torneo per vincerlo, è chiaro. Ma al Masters ci sono i migliori otto giocatori al mondo, quindi non esiste nessuna garanzia di successo. Di sicuro, porsi degli obiettivi aiuta a conservare le motivazioni giuste, a tenere alta la concentrazione su tutti gli aspetti del gioco, ma io credo che la motivazione più grande ognuno la trovi dentro di sè, con la fiducia nelle proprie capacità. Non ho l'abitudine di misurare le vittorie sugli altri e non faccio paragoni: io faccio il meglio per me stesso".

Sulla scelta tecnica di proporre un tennis più offensivo, Djokovic si è espresso così: "Si cerca sempre la formula giusta per essere più forti in campo, anche a 34 anni. Anzi, con l'età devi lavorare il doppio perchè i giovani che affronto sono forti, motivati e con tanta adrenalina. Io devo cercare di non disperdere troppe energie, ho bisogno di essere razionale e ovviamente posso sfruttare una maggiore esperienza. Dipende anche dal tipo di avversario, ma essere più aggressivo è uno degli obiettivi che mi sono dato in questa fase della mia carriera. Sono nato con uno stile più difensivo e con la capacità di coprire bene tutto il campo: a volte mi fido troppo di queste mie qualità in difesa".

"Zlatan è il simbolo della mentalità balcanica"

L'ultima battuta, Djokovic la concede all'età che avanza ma che, con il lavoro duro, può essere anche da stimolo come successo al suo amico Zlatan Ibrahimovic: "Mi piace la filosofia di Zlatan: più vecchio divento, più giovane mi sento. Lui è davvero il simbolo della mentalità balcanica: la forza di non mollare mai e la totale fiducia in se stesso. In questo mi riconosco molto in lui: la mentalità del campione che rispetta gli altri ma che entra in campo con la consapevolezza delle sue qualità che gli deriva dall'etica del lavoro. Per arrivare a 40 anni me ne mancano sei, alla mia età le scelte del calendario diventano fondamentali e occorrono fare delle distinzioni: la mia attenzione è sugli Slam, sui Masters 1000 e sulla Coppa Davis, perchè sono sempre orgoglioso di rappresentare il mio paese. Sono ancora innamorato della competizione e il ritiro è ancora molto, molto lontano".

