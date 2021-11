A sorpresa, è la Serbia a staccare il ticket diretto per il Mondiale 2022 in Qatar obbligando il Portogallo di Cristiano Ronaldo a passare per i pericolosi playoff. Dalla sua stanza a Torino, Novak Djokovic (impegnato questa settimana con le ATP Finals) ha seguito tutta la partita tifando per la propria nazionale Bianco Rossa.

Ad

Al termine della partita, si è lanciato in una vera e propria esultanza urlando per la stanza e fuori dalla finestra. Un momento, questo, che caricherà ancora di più il numero 1 del ranking ATP in vista di tutti gli impegni di questa settimana a Torino.

ATP Finals L'ultima rivalità della carriera? Djokovic ha bisogno di Medvedev IERI A 12:39

Djokovic: "Finché gioco, non penso ai traguardi storici"

ATP Finals Atp Finals: format, calendario, date e protagonisti 12/11/2021 A 09:46