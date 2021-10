Il circuito tennistico procede a vele spiegate verso il gran finale, le ATP Finals di Torino in programma dal 14 al 21 novembre. A sfidarsi al Pala Alpitour, l'arena indoor più grande d'Italia, saranno gli 8 giocatori più forti del pianeta. Andiamo a vedere chi è ancora in corsa per un posto nell'ultimo appuntamento del 2021 (Rafael Nadal ha già annunciato il suo forfait fino a fine anno).

Race to Torino, classifica aggiornata al 18/10 (in grassetto i qualificati)

Posizione Giocatore Nazionalità Punti ATP 1 Djokovic Serbia 8370 2 Medvedev Russia 6470 3 Tsitsipas Grecia 5650 4 Zverev Germania 5095 5 Rublev Russia 4165 6 Berrettini Italia 4000 7 Ruud Norvegia 3015 8 Hurkacz Polonia 2955 9 Norrie Inghilterra 2795 10 Sinner Italia 2595 11 Auger-Aliassime Canada 2330

Due posti per cinque

Matteo Berrettini attendono solo la conferma della matematica. Chi, invece, dovrà ancora lottare è Jannik Sinner che si giocherà la sua prima qualificazione alle Finals con il norvegese Ruud, il polacco Hurkacz, il canadese Auger Aliassime e il britannico Cameron Norrie. Lotta durissima, perché Sinner ha vinto il torneo di Sofia e Ruud quello di San Diego (entrambi 250), mentre decimo ed è iscritto ad Anversa e Vienna, Hurkacz solo in Austria così come Ruud e Norrie, e infine Auger-Aliassime sula stessa lunghezza d’onda dell’altoatesino. In attesa di Parigi-Bercy e di Stoccolma. I finalisti di Flushing Meadows (Medvedev e Djokovic), Tsitsipas e Zverev hanno già strappato il biglietto per la Mole, mentre Rublev e il nostroattendono solo la conferma della matematica. Chi, invece, dovrà ancora lottare èche si giocherà la sua prima qualificazione alle Finals con il norvegese Ruud, il polacco Hurkacz, il canadese Auger Aliassime e il britannico Cameron Norrie. Lotta durissima, perché Sinner ha vinto il torneo di Sofia e Ruud quello di San Diego (entrambi 250), mentre Norrie ha trionfato al Masters 1000 di Indian Wells . Al momento l'allievo di Riccardo Piatti èed è iscritto ad Anversa e Vienna, Hurkacz solo in Austria così come Ruud e Norrie, e infine Auger-Aliassime sula stessa lunghezza d’onda dell’altoatesino. In attesa di Parigi-Bercy e di Stoccolma.

Race to Torino, i tornei in calendario

Torneo Categoria Data d'inizio Mosca (Russia) 250 18/10 Anversa (Belgio) 250 18/10 San Pietroburgo (Russia) 250 25/10 Vienna (Austria) 500 25/10 Parigi (Francia) 1000 1/11 Stoccolma (Svezia) 250 7/11

