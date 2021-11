La fretta di tornare e la premura di fare bene. Il timore reverenziale e la selvaggia ambizione di misurarsi ad armi pari tra i Maestri. Resta sospesa nell’intervallo di questo impulso magnetico la vigilia di Matteo Berrettini alle Finals di Torino. Prima di lui, solo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978 erano riusciti a prendere parte al singolare del torneo.

Il tennista romano si appresta a diventare il primo italiano a partecipare in due edizioni, dopo l’esordio del 2019. In quell’edizione londinese però, Berrettini si era limitato a recitare la parte della comparsa, strappando comunque una storica vittoria nella fase a gruppi. Oggi, corroborato da un vertiginoso record stagionale di 41 vittorie e 11 sconfitte, unito alla sempre più salda consapevolezza di aver inciso il proprio nome nella storia del tennis italiano, Matteo parte per arrivare fino in fondo.

Che cosa si gioca Berrettini alle Finals

Con l’inerzia dalla propria parte, l’azzurro potrebbe addirittura pensare di insidiare la top 5 del ranking ATP di fine anno: Berrettini dovrebbe recuperare 400 punti (corrispondenti a due vittorie in due match del round robin) a Andrej Rublev e Rafa Nadal.

GIOCATORE PUNTI 1. Djokovic 10940 2. Medvedev 7640 3. Zverev 6540 4. Tsitsipas 6540 5. Rublev 4950 6. Nadal 4875 7. Berrettini 4568

Una tortuosa e logorante spirale di crescita l’ha portato a competere con l’etichetta di Grande tra i Grandi incollata alle spalle. Questa solenne incisione sul palcoscenico più ambito, comporta inevitabilmente uno stravolgimento di prospettive. E in questo sport, la prospettiva è ciò che definisce i duelli psicologici in campo. E Matteo lo sa meglio di chiunque altro: le prospettive sono potenti, e se ti fai trascinare da quella giusta, potresti anche arrivare più lontano di quanto il mondo intero ti anticipava.

Un 2021 di crescita

Quello vissuto da Matteo Berrettini è stato un 2021 di altissime intermittenze: un inizio in piena corsa all’ATP Cup, poi l’improvviso stop in Australia a causa di un infortunio agli addominali; mesi dopo, la faticosa ripresa da Montecarlo, seguita dalla prodigiosa resurrezione una settimana dopo a Belgrado. Il primo successo 250 stagionale lo spinge a un passo dallo scoperchiare la Caja Magica di Madrid, arrestandosi solo in finale contro Sascha Zverev.

Poi l’exploit all’aprirsi della stagione sull’erba, con lo storico successo al Queen’s dopo aver sgominato tre lord inglesi a casa loro (Murray, Evans e Norrie) e la finale da record a Wimbledon. Qui Matteo comincia a infrangere il suo big serve su ciò che appare una muraglia impenetrabile: Novak Djokovic.

Tre gli incroci stagionali tra il serbo e l’italiano, tre le sconfitte in quattro set per quest’ultimo. Un inseguimento dilungatosi tra Parigi, Londra e New York, alla ricerca di spiragli ed imperfezioni da limare. Berrettini è sempre riuscito a strappare un set al numero 1 mondiale, salvo accartocciarsi sempre all'incalzare della sua progressione macchinica, in grado di modulare a piacimento i ritmi e le velocità dei colpi, di assorbire ogni suo respiro col progredire dei duelli. Il campione serbo, alla lunga, ha espresso un livello inarrivabile per Berrettini, riducendo gli sforzi dell’italiano a uno sterile gioco binario di trial and error.

Una presa di coscienza per arrivare fino in fondo

Eppure, come anticipato prima, l’avvento delle Finals torinesi potrebbe rompere questa oscillazione usurante. Matteo tornerà al 100% (si spera) dopo un breve pit-stop per rimarginare una noia al collo; dopo aver saltato l’appuntamento col tabellone di Parigi-Bercy, il tennista romano avrà sicuramente avuto il tempo di metabolizzare la nuova prospettiva, che lo vede al centro del nido dei grandi anziché a margine.

Avrà metabolizzato la responsabilità irradiata da un paese intero, che lo ha eletto a portabandiera della disciplina, oltre all’onda d’entusiasmo apportata dai vari Sinner e Musetti, anch’essi sull’orlo del definitivo salto di qualità. Avrà assimilato il calore di una platea, quella di Torino, che sarà tutta dalla sua parte. Avrà registrato anche i primi segnali di umanità da quelle che prima, al di fuori del cerchio, considerava macchine indecifrabili: un Djokovic che si prende pause, che si concede finalmente all’errore, che che lo ha eletto a portabandiera della disciplina, oltre all’onda d’entusiasmo apportata dai vari Sinner e Musetti, anch’essi sull’orlo del definitivo salto di qualità.. Avrà registrato anche i primi segnali di umanità da quelle che prima, al di fuori del cerchio, considerava macchine indecifrabili: un Djokovic che si prende pause, che si concede finalmente all’errore, che abbraccia i figli dopo aver risalito la china a Parigi-Bercy.

E’ questo coagulo di fattori che spinge Matteo Berrettini verso delle Finals da protagonista. E’ una prospettiva diversa rispetto a quella con cui Matteo lasciava Vienna, è più potente. E’ la realizzazione che il gioco del tennis non si può ridurre a un mero impulso magnetico, o un gioco binario di botta-risposta, tentativo-errore. Nel tragitto di queste intermittenze troviamo un intreccio di prospettive, di uomini che lottano per non affondare ed altri che, come Matteo, lavorano per crescere. Ed è proprio in questo intervallo tra tentativo ed errore che l'azzurro ha costruito le basi del suo successo.

Tra il tentativo e l’errore esiste dunque un testardo processo di maturazione tecnica, fisica e psicologica. Matteo, quest’anno, ha compiuto passi da gigante sotto tutti questi aspetti: il suo arsenale non si limita più al martellante servizio, ma si è completato al crescere del livello degli avversari; i residui degli infortuni hanno tolto lo smalto al romano in parecchi segmenti stagionali, ma non ne hanno mai affossato la crescita complessiva; a livello mentale inoltre, Berrettini si porta a Torino quell’aura di pericolosità rimasta invariata per tutto il 2021 davanti alla più salda opposizione.

“Credo che il Matteo di adesso sia migliorato di consapevolezza della propria forza, è cambiato agli occhi degli avversari perché è più forte e penso che abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo”, afferma il suo allenatore, Vincenzo Santopadre, in una chiacchierata con Dario Puppo nella trasmissione Tennis Mania.

Ecco perchè, con questa nuova prospettiva di Grande tra i Grandi, Matteo Berrettini si candida a qualcosa di più di un ruolo da outsider di lusso.

Berrettini festeggia la Laver Cup insieme ai compagni del Team Europe

